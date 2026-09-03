Noel Gallagher ha vuelto a echar leña al fuego de los rumores sobre una gira de Oasis en 2027. En una entrevista radiofónica centrada, en principio, en fútbol, el guitarrista dejó caer que la banda tiene que hacer algo el verano que viene, en lo que suena como la confirmación más directa hasta la fecha de que algo se está cociendo.

Un torneo de fútbol de por medio

Noel apareció el pasado 2 de septiembre en el programa “Drive” de talkSPORT, invitado principalmente para hablar del arranque de temporada del Manchester City junto a los presentadores Andy Goldstein y Darren Bent. Fue al final de la entrevista cuando Goldstein le preguntó directamente si eran ciertos los rumores de nuevos conciertos de Oasis el próximo verano. Noel respondió primero con una broma sobre su hermano Liam Gallagher, insinuando que sería él quien no estaría por la labor. Cuando Goldstein le recordó que Liam acababa de anunciar que abandonaba las redes sociales, Noel cambió el tono: si eso era así, razonó, es que algo debía de estar pasando. Y remató con la frase que ha disparado todas las alarmas: no hay ningún torneo de fútbol el año que viene, así que “hay que hacer algo en verano”.

Lo que se rumorea sobre la gira de 2027

De momento no existe ninguna confirmación oficial de nuevas fechas de Oasis desde que concluyera su gira de reencuentro “Live ’25” el pasado noviembre en São Paulo. Sin embargo, distintos medios británicos llevan meses recogiendo informaciones que apuntan a una gran gira por Reino Unido y Europa en 2027, que incluiría una residencia de doce noches en el Etihad Stadium de Manchester, el estadio del Manchester City, entre mayo y junio, además de un posible regreso a Knebworth, escenario de sus históricos conciertos de 1996 ante 250.000 personas. También ha circulado la posibilidad de que la banda encabezara Glastonbury 2027, aunque Liam se encargó de desmentirlo hace unas semanas de forma tajante. Otros medios han apuntado además a fechas en Roma o en el castillo de Slane, en Irlanda, como parte de esa hipotética gira europea, aunque ninguno de esos datos ha sido confirmado por la banda, su management o los propios recintos. En esa misma tanda de publicaciones en redes sociales, sin embargo, el propio Liam pareció reconocer que sí hay algo en marcha respecto a otros conciertos, pidiendo a su representante que anunciara ya la gira.

El propio Liam ya había avisado el pasado diciembre de que la banda no haría nada en 2026, dejando 2027 como la ventana más probable para cualquier movimiento. Algunas informaciones incluso apuntan a que un hotel de lujo en el centro de Manchester ya estaría reservado para el equipo de la banda entre finales de mayo y junio de 2027, y a que el festival Parklife, que también se celebra en la ciudad, habría movido sus fechas de junio a julio por primera vez en su historia, algo que muchos fans han interpretado como una forma de evitar solaparse con los hipotéticos conciertos de Oasis.

De Cardiff a São Paulo: así fue la vuelta de Oasis

La gira “Live ’25” marcó el regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios juntos por primera vez desde la disolución de la banda en 2009. Arrancó el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff y recorrió, a lo largo de 41 fechas, Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica, antes de cerrarse en São Paulo el 23 de noviembre. Aquel reencuentro, del que ya hicimos en CrazyMinds un repaso completo cronológico, se ha convertido ahora en el eje de el documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, producido por Steven Knight (creador de Peaky Blinders) y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, que incluye la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de veinte años, además de imágenes de su primer reencuentro en un estudio, capturadas con una cámara oculta en la sala quince años después de su última vez juntos allí.

El documental se estrenará en el Festival de Venecia antes de su llegada a cines e IMAX el 11 de septiembre, y a Disney+ más adelante este mismo año. En paralelo, también hay rumores sobre música nueva: el guitarrista Johnny Marr reveló recientemente que Noel está escribiendo y grabando canciones por puro placer, aunque sin aclarar si ese material está pensado para Oasis o para un nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds. El propio Noel ya había avanzado en febrero que se encontraba trabajando en el estudio, aunque hasta la fecha no se ha anunciado ningún lanzamiento concreto.

¿Creéis que Oasis anunciará finalmente una gira para 2027? ¿Dónde os gustaría verlos si vuelven a los escenarios?

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