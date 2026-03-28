Oasis inmortalizan su gira de reunión con Live ’25 Opus, un libro monumental con mil fotos inéditas y ediciones de coleccionista

Oasis saben que su regreso en 2025 no fue solo una gira: fue un acontecimiento cultural que unió generaciones enteras. Ahora, ese momento irrepetible queda recogido en Oasis Live ’25 Opus, la crónica fotográfica oficial del tour, creada junto a Liam Gallagher, Noel Gallagher y el prestigioso fotógrafo y director Simon Emmett. El proyecto, ya disponible en preventa, promete convertirse en la pieza definitiva para quienes vivieron —o soñaron con vivir— el reencuentro de la banda.

El libro se presenta en cuatro ediciones, desde una versión estándar de 336 páginas hasta tres formatos de lujo que alcanzan dimensiones casi escultóricas y reúnen 1.000 imágenes inéditas tomadas con acceso total al backstage, los camerinos y los momentos más íntimos de la gira. Emmett explica así el origen del proyecto: “Cuando vi la reacción a la foto, era obvio que no se trataba de un evento aislado. La fotografía era el comienzo de algo. Sentí que debía documentarse. No había fachada, era auténtico”. Y añade: “Opus es el hogar perfecto para algo como Oasis Live ’25. Fue una gira única y ellos son un editor único”.

Las ediciones Wonderwall, Glory y Supernova llevan el concepto de libro de gira a un territorio completamente nuevo: encuadernaciones artesanales, portadas con fotografías incrustadas, vinilos con notas de voz de Emmett, litografías firmadas y hasta un estuche tipo flight case para la edición más exclusiva, limitada a solo 100 copias. Además, por primera vez, quienes adquieran una edición de coleccionista podrán personalizar su ejemplar con sus propias fotos y recuerdos del tour.

El proyecto también tendrá un componente solidario: la copia número 001 de la edición Supernova será subastada en beneficio de Teenage Cancer Trust, una organización históricamente vinculada a la escena británica.

Más que un libro, Oasis Live ’25 Opus funciona como un archivo emocional de una gira que devolvió a la banda a los estadios y a los titulares, capturando desde la euforia colectiva hasta los momentos de calma entre bambalinas. Un testimonio visual de un reencuentro que, para muchos, parecía imposible.

Oasis, una trayectoria que convirtió la ambición britpop en un legado generacional imposible de borrar

Desde su debut con Definitely Maybe en 1994, Oasis se convirtieron en la banda que redefinió el britpop y marcó a toda una generación con himnos como “Live Forever”, “Wonderwall” o “Don’t Look Back in Anger”. Su mezcla de arrogancia, melodías gigantes y una química fraternal tan explosiva como magnética los llevó a dominar los 90 y llenar estadios en todo el mundo. Tras su separación en 2009, Liam y Noel siguieron caminos distintos, pero el mito nunca dejó de crecer. La gira Oasis Live ’25 supuso un regreso histórico que reavivó la conexión con millones de fans y demostró que su legado sigue tan vivo como siempre. Live ’25 Opus llega ahora como el documento definitivo de una banda que cambió la música británica para siempre.

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