Oasis no ha dicho su última palabra: Liam insinúa más fechas para 2026

La gira Oasis Live ’25 podría no estar ni cerca de terminar. Al menos eso dejó entrever Liam Gallagher en redes sociales, respondiendo a un fan que preguntaba por la ausencia de The Hindu Times en el repertorio: “Chill Winston, it’s not even HALF TIME yet. It’s a tour of 2 half’s”. Actualmente, la banda tiene 13 fechas confirmadas en Asia, Australia y Sudamérica, pero los rumores sobre una segunda ronda en 2026 han cobrado fuerza tras varios guiños del propio Liam y un colapso del sitio web oficial tras una promesa de “big news” por parte del presentador Chris Evans.

Además del tour, Oasis tiene en marcha un documental producido por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y un libro titulado OASIS LIVE ’25 OPUS, que recopila imágenes inéditas de la gira y sesiones promocionales. También se ha anunciado la reedición de Familiar To Millions, el icónico álbum en vivo grabado en Wembley, que llegará el 14 de noviembre en formatos limitados de 2CD y 3LP, con vinilos en colores exclusivos.

La actual formación incluye a Andy Bell en el bajo, Gem Archer y Paul ‘Bonehead’ Arthurs en guitarras, y al baterista Joey Waronker, conocido por su trabajo con Beck y Atoms for Peace.

De Manchester al Olimpo del britpop: la historia de Oasis y Liam Gallagher

Liam Gallagher nació en Manchester en 1972 y fundó Oasis en 1991 junto a Paul “Bonehead” Arthurs, Paul McGuigan y Tony McCarroll. Poco después, su hermano Noel se unió como guitarrista y compositor principal, dando forma a una de las bandas más influyentes del britpop. Su debut Definitely Maybe (1994) fue un éxito inmediato, seguido por What’s the Story Morning Glory? (1995), que incluyó himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. En 1997, Be Here Now rompió récords como el álbum más vendido en la historia del Reino Unido en su primera semana.

A pesar de las tensiones internas y una relación volátil entre los hermanos Gallagher, Oasis mantuvo su estatus con discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008). Tras la salida de Noel en 2009, Liam formó Beady Eye, que lanzó dos álbumes antes de disolverse en 2014. Desde 2017, Liam Gallagher ha desarrollado una sólida carrera en solitario con discos como As You Were, Why Me? Why Not y C’mon You Know, todos número uno en Reino Unido. En 2024, colaboró con John Squire en el álbum Liam Gallagher & John Squire, consolidando su versatilidad y vigencia como figura del rock británico.

La reunión de Oasis en 2025 no solo ha reavivado la nostalgia, sino que ha demostrado que su legado sigue siendo importante para las nuevas generaciones. Y si las pistas de Liam se confirman, 2026 podría traer una segunda vuelta aún más épica.

