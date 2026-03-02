Oasis regresan al espíritu solidario con una versión en directo de “Acquiesce” para el álbum benéfico Help(2)

Oasis se encuentran otra vez en el centro de un proyecto solidario de gran importancia. La banda de Liam Gallagher y Noel Gallagher participará en Help(2), el nuevo álbum benéfico de War Child, con una grabación inédita de “Acquiesce” registrada durante su multitudinaria gira de reunión en 2025. De hecho, se trata de la primera publicación física de un tema en directo procedente de aquel histórico regreso, concretamente de la última noche de sus siete conciertos en Wembley, el 28 de septiembre de 2025.

La canción aparecerá como single exclusivo en vinilo 7” dentro de la edición gatefold del álbum y también como pista oculta en el doble CD. Además, estará disponible en plataformas digitales a partir del 6 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento del disco. Con esta aportación, Oasis retoman un vínculo que se remonta casi treinta años atrás: en 1995 formaron parte del legendario Help, cuya apertura corría a cargo de “Fade Away”.

El nuevo Help(2) reúne a una larga lista de artistas de distintas generaciones. Entre los nombres confirmados figuran Arctic Monkeys, Pulp, Olivia Rodrigo, Graham Coxon, English Teacher, Depeche Mode, Foals, Wet Leg, The Last Dinner Party o Ellie Rowsell de Wolf Alice, entre muchos otros . El proyecto llega en un momento especialmente delicado, con War Child trabajando para proteger, educar y apoyar la salud mental de niños afectados por conflictos en Palestina, Ucrania, Sudán, Siria y otros territorios.

El álbum también recupera el espíritu del Help original, impulsado por Brian Eno en 1995, que reunió a Radiohead, Portishead, Massive Attack, Suede, Sinéad O’Connor, Manic Street Preachers y más, recaudando más de 1,25 millones de libras y vendiendo más de 700.000 copias. Aquel disco marcó un momento irrepetible para la música británica, con Oasis y Blur compartiendo tracklist en plena guerra del britpop. Help(2) aspira ahora a capturar un nuevo instante generacional, con artistas que representan el presente y el futuro de la música alternativa.

La participación de Oasis añade un peso simbólico evidente: no solo por su legado, sino porque esta grabación en directo forma parte de una gira que ya se considera histórica. Su inclusión en Help(2) es un puente entre épocas, una forma de recordar que la música puede seguir siendo un motor de solidaridad y memoria colectiva.

Oasis, una trayectoria marcada por himnos, tensiones y un legado que sigue creciendo

Desde su irrupción en 1994 con Definitely Maybe, Oasis se convirtieron en uno de los pilares del britpop y en una de las bandas más influyentes de las últimas tres décadas. Su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory?, consolidó su estatus global con clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” o “Champagne Supernova”. A lo largo de su carrera publicaron discos como Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008), siempre acompañados de giras multitudinarias y una intensidad interna que alimentó su mito. Tras su separación en 2009, los caminos de Liam y Noel Gallagher siguieron por separado hasta su esperada reunión en 2025, una gira que agotó entradas en tiempo récord y reavivó el fervor por una banda cuyo impacto cultural sigue siendo inmenso.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.