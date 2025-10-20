Oasis se rearma para seguir rugiendo: Mike Moore sustituye a Bonehead en la gira asiática y australiana

La gira Oasis Live ’25, que marca el esperado regreso de Oasis tras más de 15 años de separación, ha sufrido un pequeño contratiempo logístico y emocional. Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista fundador de la banda, ha anunciado una pausa temporal en su participación para continuar con su tratamiento contra el cáncer de próstata. Aunque el músico asegura estar “respondiendo bien” y planea reincorporarse en noviembre para los conciertos en Sudamérica, su ausencia en los conciertos de Asia y Australia ha obligado a la banda a buscar un reemplazo de confianza.

El elegido es Mike Moore, guitarrista habitual en la banda solista de Liam Gallagher desde 2017. Moore no solo ha participado en los tres álbumes en solitario del vocalista —As You Were, Why Me? Why Not. y C’mon You Know—, sino que también ha demostrado una química escénica sólida con él, lo que lo convierte en una elección natural para cubrir el hueco de Bonehead. Según Consequence, Moore fue visto en el aeropuerto de Seúl días antes del primer concierto en Goyang, Corea del Sur, lo que parece confirmar su incorporación inmediata.

La gira, que arrancó en julio en Cardiff y culminará en noviembre en São Paulo, ha sido descrita por NME como “una reunión supersónica para una nueva generación”. Con paradas en Tokio, Melbourne y Sídney, el tramo asiático y australiano promete mantener el pulso emocional y sonoro de una banda que, pese a los años y las tensiones internas, sigue siendo una referencia del britpop. Además, Liam Gallagher dejó caer en Wembley que podría haber más fechas en 2026, lo que alimenta las esperanzas de una reunión más duradera.

Oasis: de la arrogancia juvenil al legado eterno del britpop

Oasis nació en Manchester en 1991 y rápidamente se convirtió en el estandarte del britpop gracias a su actitud desafiante y una colección de himnos generacionales. Su debut Definitely Maybe (1994) fue un éxito inmediato, seguido por el monumental (What’s the Story) Morning Glory? (1995), que incluye clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. La banda, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, lanzó siete álbumes de estudio, entre ellos Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Dig Out Your Soul (2008), antes de separarse oficialmente en 2009 tras años de tensiones internas.

Durante su trayectoria, Oasis vendió más de 70 millones de discos y dejó una huella indeleble en la música británica. Su sonido, mezcla de guitarras potentes, melodías pegajosas y letras que oscilan entre la arrogancia y la melancolía, definió una era. La reunión de 2025, anunciada justo antes del 30º aniversario de Definitely Maybe, ha sido recibida con entusiasmo por fans de todas las generaciones. Con Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker completando la formación actual, y con Bonehead como figura clave en el regreso, la gira Live ’25 no solo celebra el pasado glorioso de la banda, sino que también abre la puerta a un futuro que muchos creían imposible.

Mike Moore: el guitarrista silencioso que se ganó su lugar

Mike Moore no es un nombre que suene fuerte en los titulares, pero su trayectoria lo respalda como un músico versátil y confiable. Antes de unirse a la banda de Liam Gallagher, Moore colaboró con artistas como Duffy en Endlessly (2010) y Baxter Dury en Happy Soup (2011), aportando guitarras, teclados y arreglos vocales. Su entrada en el universo Gallagher se consolidó con As You Were (2017), un debut en solitario que devolvió a Liam al centro del escenario con temas como Wall of Glass y For What It’s Worth. Moore también participó en Why Me? Why Not. (2019) y C’mon You Know (2022), consolidando su rol como mano derecha del vocalista.

Más allá de su técnica, lo que distingue a Mike Moore es su capacidad para adaptarse al sonido Gallagher sin perder identidad. En directo, su presencia es discreta pero efectiva, y su conocimiento del repertorio de Oasis lo convierte en el sustituto ideal para Bonehead en esta etapa de la gira. Su incorporación no solo garantiza continuidad sonora, sino que también refuerza el vínculo entre la etapa solista de Liam y el legado de Oasis, en un momento en que ambas dimensiones parecen converger más que nunca.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.