Anoche, paseando por las redes sentado en mi escritorio, me tropecé con algo que llamó mi atención. Algo brillaba y decidí hurgar un poco. En el muro de Terribles Producciones anunciaban Océanos, el nuevo single de Sr. Peñi. Ya que nunca había oído hablar del artista en cuestión, decidí escuchar el tema. Sentado en mi escritorio le di al play con los auriculares pegados a las orejas y, bingo. Al inicio, la acústica te lleva a creer que, solo la reconocida entonación del cantante (de esto hablo más abajo) va a ser su sola compañía. Pero nada más lejos de la realidad…

… la aparición del bajo y la batería, casi al unísono, me disponen a un viaje sin rumbo, nebuloso. Al instante, desaparece esa neblina y se ve claro el destino; la claridad del sonido y la perfecta ejecución de la eléctrica te llevan al EEUU de mediados de los 80. A cualquiera de sus destinos y a muchos de sus supergrupos (sin nombrar a ninguno en particular, ya que no me gustan las comparaciones). Seguramente, tú, también pensaras en alguno de ellos, pero lo dejo a tu elección.

Sin embargo, la personalidad de Sr. Peñi es tal, que todo esto queda relevado a un segundo plano cuando abre la boca y procede con la letra.

Jorge Peña nace en Valladolid en 1995. Aprende el arte de acariciar la guitarra en la adolescencia, y a partir de ahí empieza a tocar con colegas. Compartiendo el tiempo entre la música y la ilustración (otra de las facetas que esconde este gran artista) se adentra en la bulliciosa escena musical pucelana, para después de un tiempo crear sus propias canciones. Y así lo hizo, y así lo define él, en su perfil de Spotify.

“En el mundo de Sr. Peñi, conviven imágenes de desguarnecido romanticismo, poderosas pero sutiles; tan ácidas como tiernas, y que transportan a una realidad mucho menos agradable al tacto, pero más tolerable al oído. Su voz retumba siempre entre la ironía y lo naíf“.

En 2020, lanza su primer EP como Sr. Peñi, La Secesión (Terribles Producciones Records, 2020). Un debut rodeado de letras con un profundo significado, pero con un lenguaje actual y desenfadado. Unas letras que piden la compañía de los mejores profesionales; y ahí están Ángel Román de Corzo, Fernando Delgado de Tuxedo, Álvaro Astorga de Sicode y César Fernández de Cosmic Birds, para arropar la primera apuesta de Terribles Producciones Records con Sr. Peñi.

Una apuesta que debió salir bien, ya que ahora vuelven a producirle dos nuevos singles. El primero es Océanos -del que os hablamos a continuación- y del segundo no sabemos nada todavía. Pero los responsables aseguran que está al caer. Estad atentos.

Océanos de éxito para Sr. Peñi

Océanos, el nuevo single de Sr. Peñi, anima a no dejarte llevar por la multitud, a ser tú mismo. Y, como he dicho antes, el potente bajo de Fernando Delgado, la rítmica batería y percusión de Ángel Román, y la brillante y clara guitarra eléctrica de Álvaro Astorga se cuadran ante la potente voz de Jorge Peña (Sr. Peñi), que utiliza sus graves para elevarse como si de un dios se tratase.

Para la grabación vuelve a contar con Mike Terry y lo llevan a cabo, de nuevo, en los estudios de Terribles Producciones Records. De ahí viaja, digitalmente, a Dobro Producciones, donde es masterizada por David Martín (aka Dino). Y hace unos días llegó a todas las plataformas para que la podáis escuchar.

Y ha llegado el momento de desvelar esa reconocida entonación de Sr. Peñi, que si bien el nombre nos da una pista, yo tiendo a reflexionar sobre esa empeñada comparación. Porque yo no creo en la comparaciones, aunque sean muchos los puntos en común con Sr. Chinarro. Para mí, es el trabajo bien hecho durante una larga trayectoria profesional lo que crea esa sombra; la sombra de Sr. Chinarro, que Sr. Peñi decide alargar.

¿O acaso renegamos de la sombra stoniana, o de la sombra de Sir David Bowie?

Vosotros podéis escuchar Océanos de Sr. Peñi aquí debajo, y sacar vuestra propia conclusión.