Of Monsters And Men regresa con «All Is Love And Pain In The Mouse Parade» y el single «Ordinary Creature»

La banda islandesa Of Monsters And Men ha anunciado su nuevo álbum All Is Love And Pain In The Mouse Parade, que llegará el 17 de octubre de 2025, marcando su primer trabajo completo en seis años tras Fever Dream (2019). El disco, descrito como profundamente introspectivo, explora la dualidad de la alegría y el dolor, inspirado en las vivencias personales de la banda y su comunidad. La vocalista Nanna Hilmarsdóttir destacó que el álbum refleja una narrativa compartida que da forma a su paisaje emocional. Ya se puede reservar en plataformas digitales.

Junto al anuncio, Of Monsters And Men lanzó el single Ordinary Creature, una pieza autoproducida y grabada en su estudio en Islandia. La canción, con un tono agridulce característico, aborda la añoranza por alguien que brinda consuelo y el proceso de redescubrirse tras momentos difíciles. El video, dirigido por Erlendur Sveinsson, muestra a la banda recorriendo las calles de Selvogur, Islandia, bajo un cielo de verano eterno, capturando una atmósfera nostálgica y atemporal.

El álbum sigue a su single previo Television Love (julio de 2025) y promete mantener la esencia indie-folk que llevó a la banda al éxito con My Head Is An Animal (2011). Además, Of Monsters And Men anunció una gira norteamericana para promocionar el disco, consolidando su regreso tras un silencio creativo.

La travesía sonora de Of Monsters And Men: de Islandia al mundo

Formada en 2010 en Reikiavik, Of Monsters And Men irrumpió en la escena musical con una mezcla única de indie-folk y pop etéreo que conquistó corazones globales. La banda, liderada por Nanna Hilmarsdóttir y Ragnar Þórhallsson, nació tras la disolución del proyecto solista de Nanna, transformándose en un sexteto que combinaba armonías cálidas y letras introspectivas. Su debut, My Head Is An Animal (2011), fue un éxito rotundo gracias a singles como Little Talks y Mountain Sound, que los catapultaron a festivales internacionales como Coachella y Lollapalooza. Su estilo, impregnado de la melancolía y la magia de los paisajes islandeses, les valió comparaciones con Arcade Fire y Mumford & Sons, pero con un toque distintivo que los consolidó como una voz fresca en el indie.

Con Beneath The Skin (2015), Of Monsters And Men profundizó en temas de vulnerabilidad y crecimiento, mostrando una evolución más oscura y madura. Fever Dream (2019) experimentó con sonidos electrónicos, dividiendo opiniones pero demostrando su versatilidad. Tras un paréntesis, la banda regresó en 2025 con Television Love y el anuncio de All Is Love And Pain In The Mouse Parade, su cuarto álbum, que promete retomar su esencia folk con una narrativa emocional. Con una discografía que refleja su viaje personal y colectivo, Of Monsters And Men sigue siendo un referente del indie-folk, conectando con audiencias a través de su autenticidad y sensibilidad.

