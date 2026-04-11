Offset sale del hospital y promete centrarse en su recuperación tras el tiroteo en un casino de Florida

El susto ha sido mayúsculo, pero Offset ya está fuera del hospital y decidido a mirar hacia adelante. El rapero estadounidense, conocido por su etapa en Migos, resultó herido el pasado 6 de abril en la zona de valet del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida, donde recibió un disparo que, por suerte, no puso en riesgo su vida. Tras varios días ingresado, el artista ha confirmado que se encuentra en casa y centrado en su “recuperación”, agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

En una carta manuscrita compartida en Instagram, Offset aseguró: “Estoy bien… pero planeo estar mejor. Estoy centrado en mi familia, en mi recuperación y en volver a la música”. También reflexionó sobre la fragilidad de la vida con otra frase que ha resonado entre sus fans: “La vida es una apuesta y yo sigo jugando para ganar”. Un mensaje que, más allá del susto, deja claro que su intención es retomar su actividad musical en cuanto sea posible.

Mientras tanto, la investigación policial continúa abierta. Aunque no hay cargos formales por el tiroteo, el también rapero Lil Tjay fue detenido en el lugar por alteración del orden, aunque su abogada ha negado cualquier implicación en los disparos, calificando los rumores como “falsos” y “sin fundamento”. El caso sigue en manos del Departamento de Policía Seminole.

El incidente llega en un momento especialmente sensible para la comunidad del hip‑hop, todavía marcada por la muerte de Takeoff en 2022, también víctima de un tiroteo. Para Offset, que ya arrastraba ese golpe emocional, este nuevo episodio supone otro recordatorio de la violencia que, en ocasiones, rodea a la escena y de la necesidad de protegerse y priorizar su bienestar.

Offset, entre la herencia de Migos y la búsqueda de un sonido propio

A lo largo de más de una década, Offset ha construido una trayectoria que combina éxito comercial, influencia cultural y una evolución artística constante. Como miembro de Migos, formó parte de uno de los tríos más influyentes del hip‑hop moderno, responsables de hits globales y del popular flow triplete que marcó a toda una generación. Tras el éxito con el grupo, inició su camino en solitario con Father of 4 (2019), un álbum introspectivo que mostraba una faceta más personal. En 2023 regresó con Set It Off, un trabajo más ambicioso y expansivo que consolidó su identidad fuera de Migos. Su carrera ha estado marcada por la capacidad de adaptarse, reinventarse y mantenerse relevante en un panorama competitivo, algo que lo ha convertido en una figura clave del rap contemporáneo.

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