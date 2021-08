Oihan (Arizona Baby o Cosmic Birds) estrena su primer disco en solitario

Oihan es el proyecto personal de Guillermo Aragón, batería en Arizona Baby o Cosmic Birds, y cantante y compositor en Tuxedo. Tras un primer EP Canciones para Imanol que se lanzaba a comienzos de 2020, prepara ya su debut en largo con Un paseo por el bosque, una colección de canciones íntimas con un espíritu folk minimalista, que no renuncia al sonido contemporáneo, y que se publica de la mano del sello Calaverita Records (Travis Birds, Capitán Cobarde, Adrià Salas, TéCanela, Conociendo Rusia, La Ganga Calé, Balkan Paradise Orchestra…)

Durante los últimos meses, hemos ido descubriendo los singles Por la Utopía, Ciudad Azul y Un Paso Adelante como aperitivo a este álbum.

En Un Paseo Por el Bosque, Oihan ha buscado un hilo estilístico sólido. “De José González a Damien Jurado, de Faye Webster a Whitney, la cantidad de trovadores con un pie en el siglo XXI es ingente. Ese homenaje a los clásicos, con una libertad ornamental que no atiende a los preceptos de unas décadas concretas, es lo que he buscado. La presión mental de cumplir con el Muro de Sonido disminuye, vale tan solo con una guitarra española, pero también una caja de ritmos y un sinte si son necesarios. Y de la cabeza a los dedos, y de los dedos al archivo sonoro, Ángel Román ha hecho el resto. Él me ha traducido y me ha interpretado, me ha parado los pies cuando era necesario, y me ha dado alas cuando merecía la pena. Y la mejor sensación es creer que sí, que la ha merecido”, afirma.

“Esa era la parte fácil. La difícil era quitar el plástico protector de la pantalla, de la que uno lleva dentro. Desmadejar los textos de tus propias canciones (porque la cabra siempre tira al monte) no es tarea sencilla. Conlleva compromiso y una cierta responsabilidad contigo, y con los que finalmente recibirán una parte de lo que ronda por tu masa gris. Y al menos, me queda la sensación de que lo he intentado. ¿Quién puede marcar el nivel de honestidad si no es uno mismo? Del simpático urbanita que descubre que el campo también es para vivirlo, al optimista satisfecho con su dosis diaria de melancolía, pasando por un irritante y picaruelo columnista sardónico, son terceras personas que en mi caso, también son primera”, añade.

Su nuevo disco, Un Paseo Por el Bosque se publicará también en una edición especial en vinilo disponibles desde el día 9 de julio y que ya se puede comprar desde La Casa del Disco con un tote bag exclusivo de regalo, o en tiendas especializadas.

PrisaMata Studio se ha encargado de las artes del álbum. Diseñador afincado en Madrid que gracias a su peculiar estilo ha desarrollado trabajos para compañías como Warner Music, Atlantic Records, EA Games, Y&R. Actualmente está representado por la agencia internacional Dutch Uncle. Sus obras también han ilustrado la música de grupos como Weezer, Antemasque (The Mars Volta), Big Wild, Gary Clark Jr., Residente, La Pegatina, Arco o Caravan Palace y el pasado año ha ilustrado la primera novela de Pete Townshend de The Who.

Ya puedes escucharlo a continuación: