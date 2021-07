Ólafur Arnalds lanza “When We Are Born”, su última película que incluye su nuevo single “Saudade”

Hoy 5 de julio ha tenido lugar el estreno, en la gran pantalla, del nuevo proyecto de Ólafur Arnalds. El film lleva por título When We Are Born. Ólafur Arnalds, aparte de protagonizar y co-escribir junto a Vincent Moon esta película, también ha sido el encargado de crear la banda sonora, que saldrá a la luz por separado el 9 de julio.

When We Are Born es una película en directo dirigida por el prestigioso Vincent Moon, que ya dirigió numerosos videoclips de grupos con renombre mundial, tales como Tom Jones, The Wombats, Bon Iver, Arcade Fire, The Ex, The Nationals o The Kooks.

La película se basa en parte en la vida personal de Arnalds, su manera de afrontarla y su relación con todo lo que le rodea. Al fin y al cabo, la película trata, tal y como dice el tráiler, sobre “cómo nos conectamos, no solo entre nosotros, sino también con el mundo que nos rodea”.

El plantel encargado de When We Are Born es el siguiente:

Protagonizado por ÓLAFUR ARNALDS & SANDRAYATI FAY

En Colaboración con ICELAND DANCE COMPANY

Director de Fotografía THOR ELÍASSON

Coreógrafo ERNA ÓMARSDÓTTIR

Escrito por VINCENT MOON & ÓLAFUR ARNALDS

Música y Diseño de Sonido ÓLAFUR ARNALDS

Productores ÁRNI ÞÓR ÁRNASON, EVA MOARI, HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR & STEFAN DEMETRIOU

Dirigido MATHIEU ‘MOON’ SAUR

Aunque hace tiempo, se llegó a tildar este proyecto de peculiar, pero desde luego, lo que sí podemos decir es que todo este proyecto tiene una pinta magnífica y, sobre todo, distinta a lo que hay en el mercado.

Ya puedes disfrutar de Saudade y de When We Are Born ahora. Y el día 9 se lanzará la Banda Sonora Original de la película. La presentación oficial de la banda sonora se llevará a cabo en un concierto en Londres, el 24 de septiembre.