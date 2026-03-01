Olivia Dean arrasa en los BRIT Awards 2026 y confirma que el pop británico tiene nueva reina

Lo de Olivia Dean en los BRIT Awards 2026 no fue una victoria, fue una coronación. La artista londinense salió del Co‑op Live de Mánchester con cuatro premios bajo el brazo —Álbum del Año, Canción del Año, Artista del Año y Mejor Artista Pop— en una edición histórica por ser la primera celebrada fuera de Londres en sus 46 años de vida. Su segundo álbum, The Art Of Loving, que ya había marcado su explosión definitiva en 2025, se convirtió en el gran protagonista de la noche, especialmente gracias a la colaboración con Sam Fender en “Rein Me In”, que se llevó el premio a Canción del Año.

La ceremonia, presentada por Jack Whitehall por sexta vez, reunió un cartel de actuaciones difícil de repetir: el regreso a los directos de Harry Styles con “Aperture”, una aparición sorpresa de Björk junto a Rosalía, y nombres como Wolf Alice, Mark Ronson, RAYE, Audrey Nuna, REI AMI o Sombr, entre otros. También hubo momentos emotivos, como el homenaje a Ozzy Osbourne, fallecido en julio, liderado por Robbie Williams y miembros históricos de la banda del legendario músico.

La lista de premiados dejó espacio para nuevas figuras y consagraciones: Lola Young se llevó Breakthrough Artist, Rosalía ganó International Artist, Geese sorprendieron como International Group y Dave se impuso en Hip‑Hop, Grime and Rap y estuvo nominado en varias categorías clave. Además, Noel Gallagher, recién salido de la gira de reunión de Oasis, recibió el galardón a Songwriter of the Year, mientras que PinkPantheress hizo historia como la productora más joven y primera mujer en ganar Producer of the Year.

Las actuaciones más inolvidables de los BRIT Awards 2026

La noche nos ofreció momentos irrepetibles, con grandes actuaciones y homenajes. Una de las noticias de la noche fue el regreso de Harry Styles, que abrió la gala con “Aperture” en su primera actuación pública desde que se retiró temporalmente en julio de 2023. El británico presentó el single que adelantará su cuarto álbum en solitario, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, previsto para el 6 de marzo, en una puesta en escena expansiva y coreografiada, acompañado por decenas de bailarines que reforzaron el giro electrónico de esta nueva etapa. Con un beat suave y pianos house, el tema mostró a un Styles más cercano a la energía de LCD Soundsystem que al pop retro de Harry’s House, confirmando que su regreso a los escenarios será uno de los grandes eventos musicales del año.

La actuación de Rosalía fue otro de los momentos más celebrados. La artista catalana desató una tormenta emocional con “Berghain”, incluida en Lux, en una puesta en escena que viajó desde lo operístico hasta un clímax cercano al rave. La sorpresa llegó cuando Björk apareció para interpretar juntas la canción que grabaron para el disco, provocando una ovación inmediata. Al recoger el premio a Best International Artist, Rosalía agradeció a quienes defienden cantar en sus propios idiomas y celebró “lo diferente en la música”, subrayando el espíritu que atraviesa su último trabajo.

El homenaje a Ozzy Osbourne fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Tras recibir a título póstumo el Lifetime Achievement Award, recogido por Sharon Osbourne y su hija Kelly, el Co‑op Live se sumió en silencio antes de que Robbie Williams interpretara “No More Tears”. La actuación reunió a músicos históricos de la banda de Ozzy —Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde— devolviendo al directo la contundencia característica del artista. Williams explicó que fue “invitado personalmente por Sharon para formar parte de este momento tan especial, como fan de toda la vida y amigo de la familia Osbourne”, dando forma a un homenaje tan sentido como poderoso.

El premio a Songwriter of the Year dejó otro momento para el recuerdo con el discurso de Noel Gallagher, presentado por Bobby Gillespie. Gallagher abrió con un guiño a su ciudad —“Sí, Manchester”— antes de agradecer a su hermano y a los miembros originales de Oasis por haber dado vida a sus canciones. También dedicó unas palabras al público: “Más importante aún, quiero daros las gracias a vosotros, la gente, que habéis mantenido vivas estas canciones durante los últimos 35 años”. Cerró con su habitual ironía futbolera: “Que tengáis una gran noche. Up the fucking Blues”, reafirmando su figura como uno de los compositores más influyentes del Reino Unido.

La presencia de Mark Ronson añadió otro punto álgido a la gala. Reconocido con el Outstanding Contribution to Music, el productor ofreció un medley que repasó dos décadas de carrera y que contó con invitados de lujo. Primero apareció Ghostface Killah para interpretar “Ooh Wee”, seguido de un homenaje a Amy Winehouse con “Back To Black” y una interpretación de “Valerie” junto a los Dap‑Kings. Más tarde, Dua Lipa irrumpió en el escenario para cantar “Dance The Night” y “Electricity”, en un tramo que celebró la versatilidad y el impacto de Ronson en el pop contemporáneo. En su discurso, recordó su primer encuentro con Winehouse y afirmó: “Siempre recordaré con cariño su voz, su talento y nuestro vínculo”, antes de agradecer al público por dar vida a sus canciones.

Y acabamos con la triunfadora de la noche, Olivia Dean, cuya actuación fue la confirmación definitiva de por qué se ha convertido en la gran figura del pop británico actual. Con “Man I Need”, la artista desplegó una interpretación impecable, sostenida por una banda que, como destacan muchos de sus seguidores, lleva años acompañándola sin artificios ni pistas pregrabadas. Su voz sonó luminosa y llena de matices, con un fraseo que transmitía una alegría contagiosa, algo que el público captó al instante. La puesta en escena, sencilla pero elegante, permitió que su presencia —segura, natural y radiante— dominara por completo el Co‑op Live. Con este pleno de momentos memorables, Olivia Dean no solo confirma su excelente momento artístico, sino que se posiciona como una de las voces más influyentes del pop británico actual. Su triunfo en los BRITs 2026 marca un antes y un después en una carrera que ya no parece estar en ascenso: está en plena consolidación.

Todos los ganadores de los BRIT Awards 2026

Álbum Británico del Año

Olivia Dean – The Art Of Loving

Dave – The Boy Who Played The Harp, Lily Allen – West End Girl, Sam Fender – People Watching, Wolf Alice – The Clearing

Canción del Año

Sam Fender con Olivia Dean – “Rein Me In”

Calvin Harris y Clementine Douglas – “Blessings”, Chrystal y NOTION – “The Days – NOTION Remix”, Cynthia Erivo y Ariana Grande – “Defying Gravity”, Ed Sheeran – “Azizam”, Fred Again, Skepta y PlaqueBoyMax – “Victory Lap”, Lewis Capaldi – “Survive”, Lola Young – “Messy”, Myles Smith – “Nice To Meet You”, Olivia Dean – “Man I Need”, RAYE – “Where Is My Husband”, Skye Newman – “Family Matters”

Artista Británico del Año

Olivia Dean

Dave, Fred Again.., JADE, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem

Grupo Británico

Wolf Alice

The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg

Artista Revelación

Lola Young

Barry Can’t Swim, Esdeekid, Jim Legxacy, Skye Newman

Artista Internacional

Rosalía

Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, The Creator

Grupo Internacional

Geese

HAIM, HUNTR/X, Tame Impala, Turnstile

Canción Internacional

Rose y Bruno Mars – “Apt.”

Alex Warren – “Ordinary”, Chappell Roan – “Pink Pony Club”, Disco Lines y Tinashe – “No Broke Boys”, Gigi Perez – “Sailor Song”, Gracie Abrams – “That’s So True”, HUNTR/X – “Golden”, Lady Gaga y Bruno Mars – “Die With A Smile”, Ravyn Lenae – “Love Me Not”, Sabrina Carpenter – “Manchild”, Sombr – “Undressed”, Taylor Swift – “The Fate Of Ophelia”

Alternativa/Rock

Sam Fender

Blood Orange, Lola Young, Wet Leg, Wolf Alice

Pop

Olivia Dean

JADE, Lily Allen, Lola Young, RAYE

Hip‑Hop, Grime y Rap

Dave

Central Cee, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner

R&B

Sault

Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable

Dance

Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax

Calvin Harris y Clementine Douglas, FKA Twigs, PinkPantheress, Sammy Virji

