Olivia Rodrigo lanzará un vinilo con cuatro canciones secretas de «Guts»

Olivia Rodrigo lanzará un vinilo especial con cuatro canciones secretas que no se pueden escuchar en las plataformas de streaming. El vinilo se llama Guts: The Secret Tracks y saldrá a la venta el próximo Black Friday por el Record Store Day. La cantante ha colaborado con el sello de Jack White, Third Man Records, para prensar las canciones en vinilo y ha compartido una foto de ella cortándole el pelo al músico.

Las cuatro canciones secretas son Obsessed, Scared of My Guitar, Stranger y Girl I’ve Always Been. Estas canciones se habían lanzado previamente en cuatro variantes diferentes del LP Guts, cada una con una canción secreta. El nuevo vinilo las reunirá por primera vez en un solo disco. ¿Quieres hacerte con esta edición única? Tanto si la respuesta es afirmativa como negativa, te dejamos con el disco de la artista al completo a continuación: