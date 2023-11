Olivia Rodrigo presenta su nueva canción para «Los Juegos del Hambre: The Ballad of Songbirds and Snakes»

La joven artista Olivia Rodrigo ha sorprendido a sus fans con un avance de su nueva canción Can’t Catch Me Now, que formará parte de la banda sonora de la esperada película Los Juegos del Hambre: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Rodrigo compartió ayer (1 de noviembre) en su Instagram un tráiler de la película, que se estrenará el 17 de noviembre, en el que se puede escuchar un fragmento de su canción, a lo que añadió: «Estoy muy emocionada de haber tenido la oportunidad de escribir una canción para The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. ¡Mi canción Can’t Catch Me Now sale el 3 de noviembre!», escribió Rodrigo en sus redes sociales.

Los Juegos del Hambre: The Ballad of Songbirds and Snakes es una precuela de la saga protagonizada por Jennifer Lawrence, que narra la juventud del malvado Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) y su relación con Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

soooo beyond excited that I got the opportunity to write a song for @TheHungerGames: The Ballad of Songbirds & Snakes. my song “Can’t Catch Me Now” comes out November 3rd!!!! ❤️ https://t.co/NJS4RCLeF4 pic.twitter.com/PsV0N5kEpj — Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) November 1, 2023

Rodrigo se suma así a la lista de artistas que han colaborado con la franquicia de Los Juegos del Hambre, como Taylor Swift, Coldplay o Lorde. El director de la película, Francis Lawrence, elogió el trabajo de Rodrigo en un comunicado (vía Variety): «Desde el principio de esta franquicia, hemos tenido la suerte de atraer a algunos de los artistas más talentosos del mundo, cuya música ha acentuado y complementado el drama de las películas al tiempo que subraya el peso emocional que llevan los personajes. Con sus letras cargadas y su voz urgente, Olivia Rodrigo se conecta con todo eso tanto como cualquier artista hoy en día. Es un placer trabajar con ella y no podríamos estar más emocionados de que su música sea parte de la película».

Mientras tanto, Lawrence descartó recientemente hacer más películas a menos que se basen en las historias originales de la autora Suzanne Collins.