Olivia Rodrigo se cuela en el Clásico con una camiseta exclusiva del FC Barcelona

La alianza entre FC Barcelona y Spotify vuelve a dar un golpe de efecto con una de esas jugadas que trascienden el terreno de juego. Esta vez, la protagonista es Olivia Rodrigo, cuyo icónico logo “OR” ocupará el pecho de la camiseta azulgrana en el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou. La artista estadounidense, que ultima el lanzamiento de su tercer álbum You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love —previsto para el 12 de junio—, se suma así a una lista de colaboraciones que ya incluyó a The Rolling Stones, Karol G, Coldplay o Rosalía.

El diseño mantiene la estética minimalista que caracteriza la identidad visual de Rodrigo: el logo “OR” aparece en amarillo, igualando el tono del swoosh de Nike, y se integra en una camiseta que el Barça lucirá en un momento clave de la temporada, con el equipo nueve puntos por encima del Real Madrid a falta de cinco jornadas. La propia artista reconoció que ver su emblema en la camiseta culé es algo que aún está asimilando: “Ver ‘OR’ en una camiseta del FC Barcelona para El Clásico… no sé ni cómo procesarlo”, declaró en la entrevista original.

La colaboración no se queda en el césped. Spotify ha organizado un concierto exclusivo de Olivia Rodrigo en Barcelona el 8 de mayo dentro de su serie Billions Club Live, con acceso gratuito para fans seleccionados según su historial de escucha. Además, la artista ha diseñado una colección cápsula con prendas y accesorios que amplían la narrativa estética de esta alianza entre música y fútbol.

El movimiento llega en plena efervescencia creativa para Rodrigo. Tras el éxito global de Guts (2023), la artista ha adelantado que su nuevo trabajo será más “experimental”, con canciones marcadas por la “tristeza”, la “nostalgia” y la “intensidad emocional”. Su primer single, “Drop Dead”, ya ha sonado en directo en Coachella y en un open mic neoyorquino, y la artista ha citado influencias tan diversas como The Cure, New Order, Joy Division, The White Stripes o Bikini Kill. Todo ello mientras prepara una gira masiva para 2026 y 2027 que incluye cuatro noches en el O2 de Londres.

Olivia Rodrigo: de fenómeno generacional a referente pop global

La irrupción de Olivia Rodrigo en 2021 con “Drivers License” marcó un antes y un después en el pop contemporáneo. Su debut Sour consolidó un fenómeno que trascendió plataformas y generaciones, combinando vulnerabilidad, narrativa emocional y un instinto melódico que la situó rápidamente en el radar de medios como Pitchfork, Rolling Stone o The Line of Best Fit. Con apenas 18 años, Rodrigo demostró una madurez creativa poco habitual, apoyándose en un imaginario que mezclaba pop confesional, guitarras noventeras y una sensibilidad lírica que conectó con millones de oyentes. Su segundo álbum, Guts, reforzó esa identidad con un sonido más afilado, más rock y más directo, consolidando su posición como una de las voces más influyentes de su generación.

A lo largo de estos años, Rodrigo ha demostrado una capacidad notable para evolucionar sin perder autenticidad. Sus canciones —desde “Good 4 U” hasta “Vampire”— han explorado temas como la rabia, la inseguridad, la exposición pública o el desamor, siempre desde una perspectiva honesta y sin artificios. Su tercer álbum, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, apunta a un nuevo capítulo en esa evolución, con influencias del post‑punk, el indie y el rock alternativo, y colaboraciones que ya han generado expectación, como su reciente aparición junto a Weyes Blood o los rumores sobre un trabajo conjunto con Cameron Winter de Geese. Con una gira mundial en camino y una base de fans cada vez más sólida, Rodrigo se ha convertido en una artista capaz de mover masas, redefinir tendencias y, como demuestra esta alianza con el Barça, trascender incluso los límites de la música.

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