Hay anuncios que parecían directamente imposibles, y este es uno de ellos. The Olivia Tremor Control, una de las bandas más veneradas del colectivo Elephant 6, ha confirmado la llegada de The Same Place, su primer álbum en 27 años y, según todo indica, el último de su historia. El disco llegará el 23 de octubre a través de The Elephant 6 Recording Co., y pone fin a un proceso de creación que se ha alargado casi dos décadas.

27 canciones, 27 años de espera: así es «The Same Place»

The Same Place es un álbum doble de 27 canciones completamente inéditas, disponible en CD, vinilo doble y formato digital. Será solo el tercer disco de la banda, tras Music from the Unrealized Script: Dusk at Cubist Castle (1996) y Black Foliage: Animation Music Vol. 1 (1999), los dos álbumes de culto que bastaron para convertir a Olivia Tremor Control en una referencia ineludible del pop psicodélico lo-fi de los noventa. Según la nota de prensa que acompaña el anuncio, el disco explora «temas de renacimiento y la naturaleza eterna del tiempo», con una aceptación «casi budista de la vida, la lucha, la muerte y la transformación», una descripción que cobra un significado especial dado el origen del propio proyecto.

Dos de sus canciones ya eran conocidas antes de este anuncio: «The Same Place» y «Garden of Light» se publicaron el 29 de noviembre de 2024, el mismo día en que se confirmó la muerte de uno de los líderes de la banda, dentro de la banda sonora en vinilo del documental sobre Elephant 6 editada para el Record Store Day Black Friday de aquel año.

Veinte años, dos duelos y un final: la historia detrás del disco

The Same Place es, en realidad, la culminación de un proceso que arrancó hace casi veinte años. Tras reunirse en 2005 para tocar en directo después de su separación, Olivia Tremor Control comenzó a grabar nuevo material hacia 2010 y 2011, un trabajo liderado por sus dos fundadores, Bill Doss y Will Cullen Hart. Las sesiones se detuvieron por completo con la muerte de Doss en 2012, a los 43 años, y el proyecto quedó congelado durante más de una década.

La grabación se retomó en 2023, cuando el músico y productor de Athens Jason NeSmith (inspirado, en parte, tras ver el documental sobre Elephant 6) se sumó al proyecto junto a Derek Almstead (que ya había colaborado en las sesiones desde 2011) y Ron Kwasman. Trabajando a partir de las notas y grabaciones que dejó Hart, los miembros supervivientes de la banda terminaron de dar forma al álbum. Hart, sin embargo, no llegó a ver el resultado: falleció en 2024, a los 53 años, mientras el disco seguía en proceso. Esta vez, el grupo ha incorporado técnicas de grabación digital, lo que según la propia banda les ha permitido resultar «todavía más aventureros a nivel sonoro» que en sus discos analógicos de los noventa.

De Athens a la leyenda: el legado de Olivia Tremor Control y el colectivo Elephant 6

Formada a principios de los noventa en Athens (Georgia), Olivia Tremor Control fue una de las bandas motoras del colectivo Elephant 6, la comunidad de músicos experimentales y de ética DIY de la que también salieron nombres tan influyentes como Neutral Milk Hotel o The Apples in Stereo. Con solo dos álbumes en su haber (Dusk at Cubist Castle en 1996 y Black Foliage en 1999), la banda construyó una de las discografías más veneradas y a la vez más breves del indie psicodélico estadounidense, antes de separarse en torno al año 2000 mientras sus miembros se dedicaban a proyectos en solitario y otras colaboraciones.

Esa breve pero intensa trayectoria original es precisamente lo que convierte a The Same Place en un acontecimiento tan singular: no se trata de un simple regreso, sino del cierre de una historia que sus dos artífices originales no llegaron a completar en vida. El disco funciona así como testamento artístico compartido de Doss y Hart, terminado por sus compañeros de banda y colegas de Elephant 6 como último gesto de fidelidad a un proyecto que, contra todo pronóstico, ha terminado por ver la luz casi tres décadas después de su segundo álbum.

▶ «The Same Place» — The Olivia Tremor Control | 23 de octubre de 2026 | The Elephant 6 Recording Co.

¿Qué esperáis de un disco gestado durante casi veinte años y completado tras la muerte de sus dos creadores? ¿Recuperaréis «Dusk at Cubist Castle» y «Black Foliage» antes de que llegue «The Same Place»? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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