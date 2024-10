Olly Alexander lanza «Cupid’s Bow» y revela detalles de su nuevo disco «Polari»

Olly Alexander, conocido por ser el vocalista de Years & Years, ha anunciado su próximo álbum Polari junto con el lanzamiento del sencillo Cupid’s Bow. Este álbum, que se lanzará el 7 de febrero de 2025, ha sido creado en colaboración con Danny L Harle, conocido por su trabajo con Charli XCX, Dua Lipa y Caroline Polachek. Polari se inspira en los primeros innovadores del electro-pop y explora temas como el deseo, el voyeurismo y el destino. El título del álbum hace referencia a un argot codificado utilizado por grupos estigmatizados desde el siglo XVII, y que resonó profundamente con Alexander cuando interpretó a Richie en la serie It’s A Sin.

El álbum incluye canciones como I Know, Shadow Of Love, Make Me A Man y Dizzy. Alexander ha trabajado en la creación de un mundo audiovisual para Polari, con referencias a dioses, vaqueros y ejecutivos de la industria musical, y una estética inspirada en el cineasta y activista por los derechos gay Derek Jarman.

Además, Alexander ha anunciado su gira Up Close and Polari, que comenzará en marzo de 2025 y recorrerá ciudades como Luxemburgo, Colonia, París, Berlín, Varsovia, Dublín, Manchester, Bristol y Londres. Las entradas estarán a la venta a partir del 18 de octubre. Este será su primer álbum y gira bajo su propio nombre, tras abandonar el nombre de Years & Years.

Tracklist de Olly Alexander – Polari

‘Polari’

‘Cupid’s Bow’

‘I Know’

‘Shadow Of Love’

‘Make Me A Man’

‘Dizzy’

‘Archangel’

‘Miss You So Much’

‘When We Kiss’

‘Whisper’

‘Beautiful’

‘Heal You’

‘Language’