Olof Dreijer florece en solitario con «Loud Bloom», un debut que reimagina su universo electrónico con nuevas voces y viejas obsesiones

Olof Dreijer, la mitad de The Knife y uno de los productores más influyentes de la electrónica europea, por fin publica su primer álbum en solitario. Loud Bloom llegará el 8 de mayo a través de DH2, el sello electrónico de Dirty Hit, y reúne tanto material nuevo como piezas que el artista ha ido lanzando en los últimos tres años. El disco incluirá seis temas ya conocidos —“Rosa Rugosa”, “Cassia”, “Coral”, “Acuyuye”, “Blood Lily” e “Iris”— además de una versión reimaginada de “Camelia”, procedente de su EP Rosa Rugosa de 2023.

El lanzamiento viene acompañado de un nuevo single, “Echoed Dafino”, una reinterpretación del tema tradicional “Dafnino” con la voz del cantante sudanés Maman. Dreijer explica que la primera vez que escuchó la canción original quedó profundamente conmovido: “La voz de Maman es tan hermosa. Quise adaptarla para mis sesiones como DJ, pero la versión terminó convirtiéndose en algo más que un simple remix”. El resultado es una pieza expansiva, luminosa y cargada de matices rítmicos que encaja de lleno en la sensibilidad del productor.

El álbum también refleja la actividad reciente de Dreijer como colaborador. En 2023 produjo cuatro canciones del disco Radical Romantics de Fever Ray, el proyecto de su hermana Karin Dreijer, y ese mismo año publicó junto a Mt. Sims un trabajo centrado en la percusión de steel drums. Loud Bloom parece recoger todas esas inquietudes: la experimentación rítmica, la búsqueda de texturas orgánicas y la voluntad de explorar la electrónica desde un lugar emocional y casi ritual.

El tracklist, que incluye títulos como “Plastic Camelia”, “Makwande” con Toya Delazy, “Laurel”, “Verbena” o “Shisandra”, sugiere un recorrido por paisajes sonoros que combinan lo botánico, lo corporal y lo espiritual. Dreijer siempre ha sido un creador que piensa la música como un espacio político y sensorial, y este debut en solitario promete profundizar en esa visión con una libertad total.

Olof Dreijer, dos décadas de electrónica radical entre The Knife, Fever Ray y su propio camino

Desde su irrupción con The Knife a principios de los 2000, Olof Dreijer ha sido una figura clave en la reinvención de la electrónica contemporánea. Junto a Karin Dreijer, firmó discos esenciales como Silent Shout o Shaking the Habitual, donde mezclaban pop sintético, experimentación política y una estética que rompió moldes. Paralelamente, Olof desarrolló proyectos como Oni Ayhun, explorando territorios más abstractos y clubbing de vanguardia. Su trabajo como productor y colaborador —desde Fever Ray hasta proyectos centrados en percusión global— ha consolidado su reputación como un creador inquieto, siempre dispuesto a desbordar géneros y expectativas. Loud Bloom llega como la culminación natural de ese recorrido: un debut tardío, sí, pero también un manifiesto de madurez artística.

