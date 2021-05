Omar Rodríguez-López relanza su obra completa en streaming

Omar Rodríguez-López, miembro de los grupos The Mars Volta y At the Drive-In, ha publicado su catálogo completo en solitario en streaming. El músico, reconocido por su carrera dentro del rock progresivo, añade a las plataformas de streaming sus 62 álbumes, de los cuales 36 son exclusivos por primera vez en este formato.

En sus declaraciones, al rememorar sus primeros trabajos, Omar declaró que “puedo oír una increíble cantidad de sufrimiento en mis canciones antiguas”. La llegada de todo su trabajo vital se debe a su nueva firma con la empresa de distribución alemana Clouds Hill Music, que ya lanzó todo su trabajo en abril de este mismo año.

Además de los 48 álbumes en solitario de Omar Rodríguez-López, la colección incluye también los proyectos de sus bandas DeFacto y Antemasque, a sí como gran cantidad de colaboraciones, donde cabe destacar su colaboración con John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers.

La llegada a la red de todo su trabajo viene de la mano con la salida a la venta de una chaqueta de edición limitada sólo disponible esta semana, a través de este enlace.

Podéis encontrar aquí todo su trabajo en Apple Music y Spotify