“One + One”, el primer single del próximo álbum de Death From Above

Aprovechando el lanzamiento del primer sencillo One + One, Death From Above acaban de anunciar su cuarto álbum Is 4 Lovers, que tiene previsto salir el 26 de marzo del presente año. Cuatro años después de su magnífico Outrage! Is Now (2017), la banda salta de nuevo a escena lanzando un primer bocado con cierto sabor a matemáticas básicas: One + One, cuya respuesta todos sabemos, aunque con el nombre del álbum vete a saber.

El sencillo arranca motores bajo la batuta videográfica de Eva Michon, directora artística del clip y esposa del batería de la banda, Sebastien Grainger, y que también es conocida por ser la autora del film Life After Death from Above 1979 que cuenta algunos momentos cruciales del grupo. Según la pareja, One + One es una canción de amor, entendida a su aire, pero basada en la secuela kármica del tema Romantic Rights, perteneciente al álbum que curiosamente lleva por título, You’re A Woman, I’m A Machine, y que se publicó en 2005.

El propio Grainger comenta una reflexión sobre la canción y su videoclip: “Mi esposa, Eva, quedó embarazada poco después de que comenzamos a trabajar en la canción, y después de escuchar una de las primeras versiones, dijo: ‘Ojalá esta canción fuera más bailable’. Así que volví al estudio y volví a trabajar con la batería. A medida que el disco iba tomando forma, cada vez que volvía a casa del estudio, el bebé empezaba a bailar en el vientre de Eva. Incluso antes de que entrara en la habitación, la fiesta ya comenzaba. Uno más uno es tres y ¡eso es mágico! Con el video Eva muestra que nuestra banda es más grande que la suma de sus partes. Es Death From Above en multitudes”.

Tracklist de Is 4 Lovers

01 Modern Guy

02 One + One

03 Free Animal

04 NYC Power Elite Part I

05 NYC Power Elite Part II

06 Totally Wiped

07 Glass Homes

08 Love Letter

09 Mean Streets

10 No War

Repasemos algo de ellos… Death from Above, que traducido significa muerte desde arriba, es un dúo canadiense integrado dentro la movida rock y dance-punk. Sus integrantes son Jesse F. Keeler (guitarras, entre otros instrumentos) y el ya mencionado Sebastien Grainger (batería y otros menesteres). Tras conocerse mutuamente durante un concierto de Sonic Youth, fundaron originalmente Death from Above, aunque por cuestiones legales tuvieron que modificar su nombre añadiendo 1979, fecha en que nació Sebastien. Pero el culebrón no termina aquí. Sin embargo, el 6 de junio de 2017, la banda anunció un nuevo cambio de nombre dejando atrás la fecha y recuperando el nombre inicial de Death from Above. Vuelta al principio.

Para los que son neófitos, cabe saber que la banda arrancó fuertemente en 2002 con el contundente Heads Up y cuya cover álbum dejó pasmado a más de uno. Dos cabezas de dos tipos melenudos con trompa de elefante por nariz, gráfica que han ido manteniendo a lo largo de todos sus trabajos hasta convertirlo ya en el emblema identificativo del dueto. Tras unos años batallando en 2006 rompieron y cada miembro hizo sus propios proyectos musicales hasta que volvieron a rejuntarse en 2014 y sacaron su The Physical World, con grandes éxitos entre su público como Trainwreck 1979, Virgins y White is Red, entre otras.

Logo de Death From Above

Estamos pues ante una formación muy especial, con dos egos al frente cuya fuerza se plasma con canciones intensas y letras muy ácidas y directas, donde no se cortan ni un pelo para soltar mensajes cuál de ellos más voraz y determinante: “Siéntate y mírame / Voy a hacerte sentir orgulloso / Seré la lanza que arroja a los cobardes / Sólo dame un objetivo / Sólo dame esa luz verde / Voy a derribar todo, para ver que está aplastado / Recuerda mi nombre / Soy la muerte desde arriba.”

Si queréis daros un viaje por su web estáis invitados…