Oneohtrix Point Never se sumerge en los clichés del pasado para construir su álbum más inquietante

El productor y compositor experimental Daniel Lopatin, conocido como Oneohtrix Point Never, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Tranquilizer, previsto para el 17 de noviembre en formato digital y el 21 en físico a través de Warp Records. Este trabajo llega como sucesor de Again (2023) y se presenta con tres adelantos: For Residue, Bumpy y Lifeworld, disponibles ya para escuchar. Según declaraciones recogidas por Pitchfork y The Line of Best Fit, el disco nace de una experiencia reveladora: la desaparición de una vasta colección de CDs de samples de los años 90 del Internet Archive. Este hecho impulsó a Lopatin a rescatar y recontextualizar esos sonidos, transformando kits comerciales en una exploración emocional y crítica de la cultura contemporánea.

Tranquilizer se compone de 15 temas y se describe como un “índice de clichés convertidos del revés”, un ejercicio de inmersión sonora que no busca la nostalgia sino la reconstrucción. Lopatin retoma aquí un enfoque procesual que, según él, evoca “cierta clase de locura y hastío en el corazón de la cultura actual”. Además, el artista ha compuesto la banda sonora de Marty Supreme, la nueva película de Josh Safdie protagonizada por Timothée Chalamet, que se estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos. Este cruce entre cine y música no es nuevo para Lopatin, quien ya colaboró con los hermanos Safdie en Good Time (2017) y Uncut Gems (2019), consolidando su reputación como arquitecto sonoro del caos emocional.

Del ruido digital al cine indie: el viaje de Daniel Lopatin como Oneohtrix Point Never

Desde sus primeros trabajos en el sello Editions Mego, Daniel Lopatin ha sido una figura clave en la evolución de la música electrónica experimental. Bajo el alias Oneohtrix Point Never, debutó en 2007 con Betrayed in the Octagon, un álbum de ambient sintético que marcó el inicio de una carrera marcada por la constante reinvención. Su trilogía inicial —Zones Without People (2009), Russian Mind (2009) y Returnal (2010)— lo posicionó como un explorador de texturas digitales y nostalgia futurista. Con Replica (2011), Lopatin comenzó a trabajar con samples de anuncios televisivos, una técnica que refinaría en R Plus Seven (2013) y Garden of Delete (2015), donde el glitch, el pop distorsionado y el diseño sonoro se funden en paisajes inquietantes.

En 2018, Age Of marcó un punto de inflexión: Lopatin incorporó voces, estructuras más melódicas y colaboraciones con artistas como Anohni, James Blake y Rosalía. Ese mismo año, compuso la banda sonora de Good Time, dirigida por los hermanos Safdie, lo que le valió reconocimiento en el circuito cinematográfico. Su trabajo en Uncut Gems (2019) reafirmó su capacidad para traducir ansiedad y tensión en música. En 2020, lanzó Magic Oneohtrix Point Never, un homenaje a la radio FM y a la fragmentación mediática, seguido por Again (2023), una reflexión sobre su propio legado. Con Tranquilizer, Lopatin no solo revisita el pasado, sino que lo descompone para construir una nueva narrativa sonora, reafirmando su lugar como uno de los artistas más inquietos e influyentes del panorama experimental actual.

