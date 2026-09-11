Only The Poets llega a España con su gira más ambiciosa y el debut de ‘And I’d Do It Again’

Tras años recorriendo Europa como teloneros de gigantes como Louis Tomlinson, Bastille o Lewis Capaldi, el cuarteto de Reading liderado por Tommy Longhurst afronta su gira más ambiciosa. No se trata de un tour cualquiera: es la presentación oficial de su primer álbum de estudio, And I’d Do It Again, un hito que sus fans, autodenominados Poeteers, llevan años esperando tras encadenar EP de éxito como Our House o One More Night.

Los conciertos de Only The Poets se caracterizan por una energía comunitaria única. La banda destaca por un sonido pop-rock británico muy melódico, guitarras enérgicas y estribillos diseñados para ser coreados a pleno pulmón en salas de aforo reducido. Canciones como Wreck Less, Every Song I Ever Wrote o su nuevo material prometen crear una atmósfera de absoluta conexión entre el escenario y el público.

Tras finalizar su primera gira europea a principios de este año, la banda arrancará esta segunda etapa en París el próximo 16 de septiembre. Apenas unos días después llegará a España.

Only The Poets presenta un tour marcado por la puesta de largo de su esperado álbum de debut, And I’d Do It Again, y por el fuerte compromiso social de la banda británica, una propuesta que ningún aficionado al pop-rock debería perderse.

Fechas y ciudades

Madrid (Moby Dick Club) — 24 de septiembre de 2026

Barcelona (Razzmatazz 3) — 25 de septiembre de 2026

Si no quieres perderte a los de Reading, todavía puedes conseguir entradas a través de Live Nation y Ticketmaster por 29,50 euros.

El gran atractivo de estos conciertos no reside únicamente en lo musical, sino también en la filosofía que sustenta toda la gira. Fieles a su convicción de que nadie debería quedarse fuera de la música en directo por motivos económicos, los conciertos contarán con:

Cupos de «Low-Income Tickets» (entradas a mitad de precio), gestionados bajo su política de confianza y honestidad en cada ciudad.

(entradas a mitad de precio), gestionados bajo su política de confianza y honestidad en cada ciudad. Salas de formato medio, elegidas deliberadamente, como la Moby Dick de Madrid o Razzmatazz 3 de Barcelona, para mantener bajos los costes de producción y garantizar una experiencia cercana, sin barreras ni grandes distancias entre artistas y público.

La Iniciativa de Accesibilidad de Only The Poets

La banda británica defiende firmemente que «el coste de la vida no debería costarnos la música en directo». Para combatir los elevados precios de la industria, ha implementado diversas medidas pioneras de accesibilidad y transparencia desde que anunció los primeros conciertos de presentación de este nuevo álbum.

A principios de año hizo historia al cobrar solo una libra por entrada para su concierto en el O2 Brixton Academy de Londres. Lo logró tras convencer tanto a Ticketmaster como al propio recinto para reducir drásticamente las comisiones de gestión y destinando parte de la recaudación a la fundación LIVE Trust, que trabaja para proteger las salas de música locales.

Para esta gira europea de septiembre, la banda ha reservado en cada concierto un cupo especial de entradas de bajo coste, con descuentos de entre el 40 % y el 50 %, destinado exclusivamente a fans que realmente no puedan asumir el precio estándar debido a su situación económica.

Además, hace apenas unos días anunciaron en redes sociales que, en algunas de sus giras específicas, como la recientemente presentada en Alemania, apuestan deliberadamente por actuar en ciudades pequeñas y medianas. Su objetivo es evitar que sus seguidores tengan que afrontar elevados gastos en transporte y alojamiento para desplazarse hasta las grandes capitales. A ello se suma una política de precios que limita el coste de las entradas a 25 euros.

Una gran iniciativa de la que quizá otras bandas deberían tomar nota y una razón más para seguir apoyando a Only The Poets y no perderse sus conciertos los próximos 24 y 25 de septiembre en Madrid y Barcelona.

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