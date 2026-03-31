Opus Kink anuncian “The Sweet Goodbye” y presentan “Come Over, Do Me Wrong”, su salto más ambicioso hasta la fecha

Opus Kink han puesto fecha a su esperado debut: The Sweet Goodbye llegará el 31 de julio a través de SO Recordings, consolidando por fin el sonido salvaje y teatral que el sexteto de Brighton lleva años puliendo en directo. Para acompañar el anuncio, la banda ha estrenado “Come Over, Do Me Wrong”, su primera canción de 2026 y un adelanto que condensa su mezcla de post‑punk retorcido, vientos frenéticos y una intensidad emocional que se mueve entre lo confesional y lo delirante.

En palabras del vocalista y guitarrista Angus Rogers, el single captura la atracción peligrosa de un romance condenado: “La mitad de cualquier cosa buena es su cercanía al final; la otra mitad es la razón por la que no puede ser tuya. ‘Come Over, Do Me Wrong’ es una canción sobre las cualidades alucinógenas de un amor condenado y su atractivo tóxico, el salto filosófico de ‘no me importa lo que hagas mientras me lo hagas a mí’”. Una declaración que encaja con la estética visceral y literaria que ha convertido al grupo en una de las propuestas más singulares del Reino Unido.

El álbum incluirá diez temas, entre ellos “Will It Come For You?”, “Peckham Nocturne” o “Crucify!”, además de una colaboración con The New Eves. Con este lanzamiento, Opus Kink cierran el ciclo iniciado con sus EPs ’Til The Stream Runs Dry (2022) y My Eyes, Brother! (2023), trabajos que ya apuntaban a un imaginario propio donde el caos, el humor oscuro y la tensión narrativa conviven sin freno.

La banda también ha confirmado una intensa actividad en directo para los próximos meses, con presencia en festivales como Wanderfal, Foul Weather y Bearded Theory, además de una gira por Reino Unido y Europa que culminará con su mayor concierto hasta la fecha en el O2 Forum Kentish Town el 26 de noviembre. Todo apunta a que The Sweet Goodbye será el impulso definitivo para situarlos en el radar internacional.

Opus Kink, una trayectoria que convirtió el caos elegante en una identidad propia dentro del post‑punk británico

Desde su irrupción en la escena de Brighton, Opus Kink han destacado por una mezcla explosiva de post‑punk, jazz retorcido, western oscuro y una teatralidad que los separa de cualquier comparación fácil. Con EPs como ’Til The Stream Runs Dry y My Eyes, Brother!, el grupo construyó una reputación basada en la intensidad de sus directos y en un sonido que combina vientos frenéticos, ritmos tensos y una narrativa casi literaria. Sus giras por Reino Unido y Europa les han consolidado como una banda de culto en crecimiento, mientras que sus últimos singles han mostrado una evolución hacia un enfoque más ambicioso y emocional. Con The Sweet Goodbye, su primer álbum, Opus Kink parecen listos para dar el salto definitivo y situarse entre los nombres más originales del rock alternativo contemporáneo.

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