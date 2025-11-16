Orelsan cierra su nuevo álbum con Thomas Bangalter y un guiño al legado de Daft Punk

El rapero francés Orelsan acaba de lanzar La fuite en avant, su quinto álbum de estudio, y lo hace con un golpe de efecto: el cierre del disco es Yoroï, un tema en el que participa nada menos que Thomas Bangalter, exintegrante de Daft Punk. La colaboración no es anecdótica: Bangalter figura como coautor, coproductor y bajista del tema, aportando su sello electrónico a un proyecto que mezcla rap francés con influencias pop y cinematográficas.

El álbum, publicado el 7 de noviembre de 2025 bajo Sony Music, incluye 17 canciones y colaboraciones con artistas como Yamê, el grupo de K-pop FIFTY FIFTY y el rapero SDM. Además, varias piezas están vinculadas al film Yoroï, escrito y protagonizado por el propio Orelsan, lo que refuerza la dimensión audiovisual de este trabajo. Según Pitchfork, la amistad entre Orelsan y Bangalter fue clave para que el ex Daft Punk aceptara participar en un único tema, marcando un cruce entre dos mundos: el rap narrativo y la electrónica francesa.

La presencia de Bangalter es significativa porque, tras la disolución de Daft Punk en 2021, el músico ha seguido explorando proyectos diversos: desde el ballet Mythologies hasta el experimental Chiroptera, pasando por bandas sonoras como la del filme Irréversible y colaboraciones con artistas como Fred Again... Su aparición en Yoroï conecta con una generación que creció con los cascos robóticos y ahora lo redescubre en un contexto más íntimo y orgánico.

En conjunto, La fuite en avant confirma la capacidad de Orelsan para reinventarse y mantener su relevancia en la escena francesa. El disco combina introspección, crítica social y experimentación sonora, consolidando al artista como uno de los narradores más versátiles del rap europeo.

Orelsan, del rap provocador al estatus de referente cultural

Orelsan, nacido Aurélien Cotentin en 1982 en Alenzón, irrumpió en la escena con Perdu d’avance (2009), un debut que lo comparó con Eminem por su tono provocador y polémico. Con Le chant des sirènes (2011) alcanzó reconocimiento masivo y dos premios Victoires de la Musique, mientras que La fête est finie (2017) lo consolidó como uno de los grandes nombres del rap francés, con certificaciones de diamante y colaboraciones con figuras como Damso en Rêves bizarres. En 2021 regresó con Civilisation, un álbum que batió récords de ventas en Francia y lo llevó a ganar múltiples premios, incluyendo Artista Masculino del Año.

Su carrera no se limita a la música: junto a Gringe formó el dúo Casseurs Flowters, con el que lanzó dos discos y protagonizó la serie Bloqués. Además, ha trabajado como actor y director, expandiendo su perfil creativo. Con La fuite en avant, Orelsan reafirma su capacidad para integrar música, cine y narrativa personal en un mismo proyecto, mostrando una evolución que lo ha llevado de la controversia inicial a convertirse en un referente cultural y artístico en Francia.

Thomas Bangalter, una mitad de Daft Punk y un creador incansable

Thomas Bangalter, nacido en París en 1975, es conocido mundialmente como la mitad de Daft Punk, el dúo que revolucionó la música electrónica con discos como Homework (1997), Discovery (2001) y Random Access Memories (2013), este último ganador del Grammy al Álbum del Año. Antes de Daft Punk, Bangalter ya experimentaba con proyectos como Darlin’, y más tarde formó parte de Stardust, responsables del clásico Music Sounds Better With You.

Tras la separación de Daft Punk en 2021, Bangalter ha seguido una carrera marcada por la diversidad: lanzó el ballet Mythologies en 2022, exploró la música experimental con Chiroptera y ha compuesto bandas sonoras para películas como Irréversible. Su sello Roulé fue clave en la difusión del French house en los noventa, y su estilo ha influido en generaciones de productores. Hoy, Bangalter se mueve entre la música académica y la electrónica, manteniendo un perfil discreto pero con proyectos de gran impacto. Su participación en Yoroï demuestra que sigue abierto a colaboraciones inesperadas, conectando su legado con nuevas voces del panorama musical.

