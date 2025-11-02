Orville Peck cabalga de nuevo con «Appaloosa», su nuevo EP lleno de nostalgia y colaboraciones estelares

El misterioso vaquero enmascarado vuelve a la carga. Orville Peck ha anunciado el lanzamiento de Appaloosa, un nuevo EP que verá la luz el próximo 14 de noviembre a través de Warner Records. Este trabajo llega tras un periodo de intensa actividad artística para el canadiense, que ha sabido expandir su universo más allá de la música, con incursiones en el teatro y el cine. El primer adelanto, Drift Away, ya está disponible y es una balada country de aires ochenteros que combina guitarras melódicas, sintetizadores suaves y una atmósfera crepuscular que encaja perfectamente con su estética de cowboy romántico.

El EP incluirá siete canciones, entre ellas Atchafalaya, una colaboración con Noah Cyrus, y una versión de Maybe This Time, popularizada por Liza Minnelli en Cabaret. Precisamente, Peck ha estado interpretando al Maestro de Ceremonias en la producción de Cabaret en Broadway, demostrando su versatilidad escénica. Además, participará en la próxima película de Street Fighter dirigida por Kitao Sakurai, compartiendo pantalla con 50 Cent, Jason Momoa y Noah Centineo, según confirmó Stereogum.

Con Appaloosa, Orville Peck parece dispuesto a seguir desdibujando las fronteras entre géneros, formatos y épocas. Su propuesta sigue siendo una de las más singulares del panorama actual: una mezcla de country clásico, sensibilidad queer y teatralidad pop que lo convierte en un artista difícil de encasillar y aún más difícil de ignorar.

Un vaquero queer que cabalga entre géneros y épocas

Desde que irrumpió en la escena con Pony en 2019, Orville Peck ha sido una anomalía fascinante en el mundo del country. Su voz profunda y vibrante, su look enmascarado y su estética cinematográfica lo convirtieron en un fenómeno instantáneo. Pony fue un debut que bebía del country clásico de Roy Orbison y Johnny Cash, pero con una sensibilidad contemporánea y queer que lo alejaba de los estereotipos del género. Canciones como Dead of Night o Turn to Hate mostraban una narrativa emocional y melancólica, con letras que hablaban de desamor, soledad y deseo desde una perspectiva inusualmente honesta y vulnerable.

En 2022, Peck dio un paso más con Bronco, un álbum más ambicioso y expansivo que consolidó su estatus como uno de los renovadores del country alternativo. Con temas como C’mon Baby, Cry o The Curse of the Blackened Eye, el disco exploraba nuevas texturas sonoras sin perder su esencia dramática. Además, su colaboración con Shania Twain en Legends Never Die y su participación en festivales como Coachella o Stagecoach lo posicionaron como un artista transversal, capaz de conectar con públicos diversos. Su discografía, aunque aún breve, ya ha dejado una huella profunda en la música contemporánea, y con Appaloosa, todo indica que su viaje apenas comienza.

