Orville Peck: Un Nuevo Horizonte en Warner Records

El enigmático cantante de country Orville Peck ha firmado con Warner Records, marcando el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Conocido por su distintiva voz y su estética única, Peck se une a la familia Warner con grandes planes y una colaboración estelar con Willie Nelson.

“Estaba listo para un cambio”, confiesa Peck a Billboard. «Pasé la mayor parte del último año haciendo varios cambios enormes en todos los aspectos de mi vida; mi carrera era solo uno de ellos. Estaba listo para un nuevo comienzo». Este cambio se materializa en su primer lanzamiento bajo el sello: una versión de Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, original de Ned Sublette junto a Willie Nelson.

Con este fichaje, Orville Peck no solo promete nueva música, sino también una visión renovada. “Me atrajo Warner por su énfasis único en sus artistas”, dice Peck. «Puede parecer que debería ser el estándar, pero cada vez más, la industria de la música invierte menos y menos en artistas».

Este nuevo capítulo no solo es prometedor para Peck, sino también para los fans que esperan con ansias lo que este talentoso artista tiene preparado bajo su nuevo sello.

Orville Peck: El Enmascarado del Country que Conquistó el Mundo

El cantante Orville Peck, con su inconfundible máscara y voz profunda, ha emergido como una figura icónica en la escena del country alternativo. Nacido en Johannesburgo y criado en el arte desde pequeño, Peck ha sabido combinar su experiencia en teatro musical y su pasión por la música para crear un estilo único que trasciende fronteras.

Su álbum debut Pony, lanzado en 2019, fue un éxito instantáneo, destacando por su autenticidad y sonido fresco. Le siguió el EP Show Pony, que consolidó su lugar en la industria. Su segundo álbum de estudio, Bronco, lanzado en 2022, mostró una evolución en su sonido y una mayor profundidad en su narrativa musical.

Sumérgete en el mundo sonoro de Orville Peck en Spotify, donde una playlist de sus mayores éxitos te espera. Desde las profundidades de Dead of Night hasta la resonancia emotiva de Queen of the Rodeo, esta colección es un testimonio de su viaje musical. No te pierdas la oportunidad de explorar la playlist completa y dejarte llevar por la voz única que está definiendo el country moderno.