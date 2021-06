Orville Peck versiona a Lady Gaga, “Born This Way”

El icono country Orville Peck ha versionado la canción de Lady Gaga Born This Way. La pieza formará parte de la edición del décimo aniversario del LP Born This Way de Lady Gaga.

Esta crisis que hemos atravesado nos ha hecho añorar muchas cosas. Una de ellas, es la necesidad que tenemos los humanos de sentirnos cerca unos de otros, y además hemos experimentado esa falta de calor humano. La prueba de ello son los diversos Reimagined que se están lanzando, con multitud de colaboraciones en cada uno de ellos; porque cuanto más calor humano, más felices somos, y eso se nota en la música.

Esta vez, le toca a la cantante estadounidense Lady Gaga, que está inmersa en el décimo aniversario de su segundo álbum de estudio, Born This Way (Interscope Records, 2011), preparando lo que será una reedición de lujo.

Ya lo avanzaba, el mes pasado, con el primer avance que lanzó, Judas, versionada por Big Freedia, una de las 6 pistas reinventadas para la ocasión. Y si bien no tenemos la lista de los artistas invitados para tal menester (aunque ya contamos con dos nombres), sí que sabemos los nombres de algunas de las piezas a remodelar. Además de la ya mencionada Judas, también entrarán en quirófano The Edge Of Glory, Marry The Night y otras dos de las que no sabemos el nombre. Y la que falta para las 6 que contarán con la nomenclatura de bonus track es la que os presentamos a continuación.

“Born This Way” por Orville Peck

Al estilo country road ha versionado Orville Peck la canción Born This Way de Lady Gaga. Una reinvención muy dulce de la canción homónima al disco, mucho más relajada que la original y aportando la singularidad de la voz de Peck.

Él mismo se mostró eufórico en Instagram, después de que se mostrara la portada de Born This Way en la red social.

“Mi portada oficial de Born This Way para la edición del décimo aniversario de Born This Way Reimagined ya está disponible! Me siento muy horado y emocionado de ser parte del legado icónico de esta canción y álbum. ¡Gracias Lady Gaga por contar conmigo y Feliz Orgullo!“, afirma el mñusico.

Esta versión viene acompañada por un video en el que, el llanero solitario Orville Peck va en busca de una Lady Gaga vestida de rosa y tocando la guitarra. Compruébalo a continuación: