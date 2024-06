OSEES anuncian nuevo álbum “SORCS 80” y revelan detalles de la gira

La banda de rock psicodélico OSEES ha anunciado su nuevo álbum SORCS 80, que se lanzará en agosto. El líder de la banda, John Dwyer, describe el sencillo principal “Cassius, Brutus & Judas” como una reflexión sobre la traición, inspirada en figuras históricas conocidas por sus actos desleales. Dwyer expresa que la canción es un análisis de cómo el miedo, la avaricia y la cobardía pueden alimentar la traición.

El álbum promete ser una mezcla de punk y psicodelia, con una lista de canciones que incluye títulos intrigantes como Look At The Sky, Pixelated Moon y Drug City. La banda también ha compartido las fechas de su próxima gira, que incluye paradas en festivales y salas de conciertos en Europa y América del Norte (pero ninguna en España por el momento).

Para la promoción de SORCS 80, OSEES ha optado por una estrategia de marketing innovadora, ofreciendo ediciones limitadas de vinilos en colores exclusivos y paquetes especiales que incluyen un LP en vivo grabado en un rascacielos de Los Ángeles.

Tracklist de «SORCS 80»

01 “Look At The Sky”

02 “Pixelated Moon”

03 “Drug City”

04 “Also The Gorilla…”

05 “Termination Officer”

06 “Blimp”

07 “Cochon D’argent”

08 “Cassius, Brutus & Judas”

09 “Zipper”

10 “Lear’s Ears”

11 “Earthling”

12 “Plastics”

13 “Neo-Clone”