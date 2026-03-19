Oslo Ovnies / 15 canciones para 15 momentos

Lo mío con Oslo Ovnies fue un crush en toda regla. Pude conocerles gracias a la fiesta de presentación del Sonorama Ribera 2026 y caí en sus redes. Tienen la fuerza y la rabia, y sobre todo la determinación de hacer un proyecto único, especial.

Su origen es humilde y honesto: Provienen de diversos pueblos de La Rioja, buscando poner voz a esta comunidad pequeña pero rica en tantas cosas. Luchan por visibilizar el trabajo de sus ancestros, la vida sencilla y eso lo traducen en el idioma universal: La música.

Javier, Isra, Guille, Aitor y Kevin son un grupo de amigos pero desde hace unos años unieron sus caminos ante este proyecto común. Oslo Ovnies es rock sin etiquetas y sin prejuicios; abanderan una nueva ola de formaciones pero no pretenden encasillarse en un género.

Con una amplia gira que les llevará a lugares como Río Babel en Madrid, Crüilla o Resurrection Fest, os recomendamos que os quedéis con este nombre.

Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos propone para momentos variados de la vida, ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

I Miss You de blink-182.–Es la banda que nos introdujo a la música. Con 14 años nos creíamos Travis Barker o Tom Delonge con los cubos de plástico y las guitarras de 50€. I miss you es un tema perfecto para un funeral porque tiene una chispa de esperanza en la melancolía de su melodía.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Smile de Hellions. En Oslo siempre hemos creído que hay que dar el resto en cada aspecto de la vida. Siempre hemos enfocado todo a nivel personal y profesional con esta filosofía. Esta canción representa todo eso, levantarse con la energía de un gato negro a las 2 de la madrugada, preparado para comerte el mundo.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Lloraré las penas, de David Bisbal. Este tema te plantea una dicotomía. Si los aliens vienen en plan invasión, esto los descoloca; si vienen en plan diplomacia, ya tienen el folklore y el drama ibérico en un solo tema. Hay que ser prácticos.

4 – Canción para un resacón

La basura de Ultraligera. Ultraligera siempre nos ha parecido una banda perfecta para esos momentos de éxtasis y de decadencia. Este tema es un punch de ánimo para salir de la cama a abrir la persiana, o seguir bebiendo para curar la resaca, con otra.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Blood Bank de Bon Iver. Amamos las canciones que te hacen recordar tiempos mejores. Ponerte este tema en ese día de bajón hace que duela, pero también que merezca la pena.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Mountains de Biffy Clyro. Siempre nos ha gustado lo auténtico, lo irrepetible, y Biffy es el claro ejemplo. Podríamos haber rellenado el cuestionario entero con sus temas. Es la banda sonora de nuestras vidas. ¿y qué hay más bonito que mostrar tu vida a la persona que amas el día más bonito de tu vida?

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Devil Inside Me de Frank Carter & The Rattlesnakes. Pocas veces en la vida se tiene la oportunidad de componer un himno; pero muchas menos un himno al odio y a perder la cabeza.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Gethsemane de Sleep Token. Con ellos vivimos impresionados de su aura y misticismo. Una banda generacional que ha demostrado que mezclar géneros puede dar creaciones como esta. Escuchar esto en la cama con los cascos es una experiencia similar a conducir por una carretera desierta, infinita, al atardecer y con la persona que amas a tu lado.

9 – Canción para ir a correr

Doomed de Bring Me the Horizon. El hecho de que estemos escribiendo estas palabras es por ellos. No existiríamos sin la visión y la manera que BMTH tiene de mezclar géneros y ser transgresores. Con esta canción y corriendo entre viñas, la vida toma otra perspectiva.

10 – Canción para un día de playa

Take Me to the Beach de Imagine Dragons. Clásico, pero resultón. Mojito, colegas, una sandía y el día entero a remojo.

11 – La jodida mejor canción de amor

Follies Fixtur de Ben Howard. De Ben Howard poco podemos decir. Su delicadeza siempre ha sido una inspiración para nosotros.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Lo siento de Beret. Cuando sonaba esta canción de fiesta, una amiga siempre gritaba “Deja de llorar Beret”; pero al final siempre acababa cantando. Ojalá tener algún tema que cree ese sentimiento tan dicotómico.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Physical Education de Animals as Leaders. Estos tíos han inventado hasta nuevas maneras de tocar instrumentos. Para los más freaks y con más ganas de descubrir cosas exóticas, ¡de nada!

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Last Resort de Papa Roach. Esto es un Himno generacional con un gancho absurdo. Componer un tema que tenga algo que recordar en todos y cada uno de los instrumentos que participan en la canción está solo a la altura de la gente que camina por el olimpo. “Cut my life into pieces, this is my last resort”

15 – Canción para una manifestación

The Pretender de Foo Fighters. Si con este tema no te dan ganas de prender una botella de cerveza con algo de etanol, ponerle un trozo de ropa rasgada y lanzarla, ¿Qué canción lo puede hacer?

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