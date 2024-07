Oso Oso anuncia nuevo álbum «Life Till Bones» y lanza el sencillo «That’s What Time Does»

Oso Oso, la banda de emo y power pop liderada por Jade Lilitri, ha anunciado su nuevo álbum Life Till Bones, que se lanzará el 9 de agosto a través de su propio sello, Yunahon Entertainment LLC.

Este álbum sigue a Sore Thumb de 2022 y contará con 10 canciones en total. La producción estuvo a cargo de Billy Mannino, colaborador habitual de la banda.

El nuevo sencillo That’s What Time Does es el segundo adelanto del álbum, después de All of My Love lanzado en mayo. En octubre de 2022, Lilitri también compartió el sencillo De Facto, aunque este parece ser un tema independiente y no parte del nuevo álbum.

La lista de canciones de Life Till Bones incluye títulos como Many Ways, The Country Club, Stoke y Dog Without Its Bark. Os dejamos el Tracklist al completo.

Tracklist de Oso Oso – Life Till Bones

01 Many Ways

02 The Country Club

03 All of My Love

04 That’s What Time Does

05 Stoke

06 Dog Without Its Bark

07 Seesaw

08 Application

09 Skippy

10 Other People’s Stories