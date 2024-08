Otra banda podría volver a reunirse en 2025: Babyshambles

Babyshambles ha insinuado más conciertos de reunión tras su reciente actuación en un concierto en solitario de Pete Doherty el 28 de agosto. La banda, formada en 2003 y activa hasta 2014, incluye a Doherty, Mick Whitnall(guitarra), Drew McConnell (bajo) y Adam Ficek(batería). Han lanzado tres álbumes: Down In Albion (2005), Shotter’s Nation (2007) y Sequel To The Prequel (2013).

Durante el concierto en Northampton, solo McConnell y Ficek se unieron a Doherty en el escenario, aunque Whitnall fue visto en el lugar. Ficek insinuó en Instagram que la reunión no fue un evento único, sugiriendo más actuaciones en el futuro con el mensaje: “4 de 5 no está mal… espéralo…”. Posteriormente, publicó “Bayby5shambles 2025” con la leyenda: “Y así es”.

En una entrevista con NME, Doherty habló sobre la posibilidad de nuevo material y más conciertos, mencionando que tienen muchas canciones inéditas. También comentó sobre su documental Stranger In My Own Skin, que aborda su lucha contra la adicción y su deseo de ayudar a otros en su recuperación. La película destaca el próximo cuarto álbum de The Libertines, previsto para el próximo año, y promete “muchos más discos” en el futuro.