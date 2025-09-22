OutKast celebra los 25 años de «Stankonia» con una reedición de lujo que lo tiene todo

OutKast, el dúo icónico de Atlanta formado por André 3000 y Big Boi, ha anunciado el lanzamiento de una edición especial por el 25º aniversario de su influyente álbum Stankonia, publicado originalmente el 31 de octubre de 2000. Esta reedición, que verá la luz el 31 de octubre de 2025 a través de Legacy Recordings, llega en formato triple vinilo (3LP) y promete ser una joya para coleccionistas y fans del hip-hop.

El paquete incluye material inédito como Speed Ballin’, una pista que nunca había estado disponible en plataformas digitales, y Sole Sunday, una colaboración con Goodie Mob. Además, se suman remixes de B.O.B. – Bombs Over Baghdad a cargo de Beat Bullies y Cutmaster Swiff, junto con versiones instrumentales y una remezcla de So Fresh, So Clean.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la portada completamente nueva, diseñado por el propio André 3000, acompañado de fotografías inéditas de la época promocional del álbum. El vinilo se presenta en un diseño gatefold de lujo e incluye un póster que brilla en la oscuridad.

La reedición coincide con el reconocimiento de OutKast como miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, donde serán incluidos en noviembre de 2025 junto a artistas como The White Stripes, Cyndi Lauper y Soundgarden.

Stankonia marcó un antes y un después en la historia del hip-hop, fusionando géneros como funk psicodélico, gospel, rave y rap sureño. Con éxitos como Ms. Jackson, So Fresh, So Clean y B.O.B., el álbum debutó en el número uno del Billboard 200 y ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap en 2002.

Aunque André 3000 ha declarado recientemente que el dúo está “más lejos que nunca” de volver a grabar juntos, esta reedición es una celebración del legado de OutKast y de un disco que redefinió los límites del género.

De Atlanta al estrellato global: el legado de OutKast

OutKast es un dúo de hip-hop originario de Atlanta, Georgia, formado en 1992 por André 3000 (André Benjamin) y Big Boi (Antwan Patton). Fueron los primeros artistas de rap firmados por LaFace Records y rápidamente se convirtieron en pioneros del rap sureño. Su álbum debut Southernplayalisticadillacmuzik (1994) alcanzó el puesto 20 en el Billboard 200 y fue certificado platino. Le siguieron ATLiens (1996) y Aquemini (1998), ambos aclamados por la crítica y certificados doble y triple platino respectivamente. Con Stankonia (2000), el dúo logró reconocimiento internacional gracias a éxitos como Ms. Jackson, que fue su primer número uno en el Billboard Hot 100, y B.O.B., que redefinió los límites del género con su fusión de electrónica, gospel y rap.

En 2003, OutKast lanzó el ambicioso doble álbum Speakerboxxx/The Love Below, donde cada miembro exploró su estilo individual. Este trabajo debutó en el número uno del Billboard 200, fue certificado diamante por la RIAA y ganó el Grammy al Álbum del Año. Incluye los éxitos Hey Ya! y The Way You Move, ambos número uno en EE. UU. Su último álbum, Idlewild (2006), sirvió como banda sonora para la película homónima protagonizada por el dúo. Aunque se separaron oficialmente en 2007, se reunieron brevemente en 2014 para una gira mundial celebrando los 20 años de su debut. En total, han publicado seis álbumes de estudio, un recopilatorio y más de 20 sencillos comerciales, vendiendo más de 20 millones de discos y ganando seis premios Grammy. Su tienda oficial sigue activa, ofreciendo reediciones en vinilo de todos sus discos, incluyendo Aquemini, ATLiens y Speakerboxxx/The Love Below.

