Overpass ponen rumbo firme con su debut «Elsewhere, Always» y un primer adelanto que mira de frente a la incertidumbre

Los británicos Overpass han dado por fin el paso que sus seguidores llevaban años esperando: la publicación de su primer álbum, Elsewhere, Always, previsto para el 5 de junio en digital, vinilo, CD y cassette. El anuncio llega acompañado de Union Station, un single vibrante que funciona como carta de presentación de un disco que, según la propia banda, nace de la confusión existencial de los veintitantos y de esa sensación tan contemporánea de no tener nada claro, pero seguir avanzando igualmente.

El vocalista Max Newbold explica que la chispa de Union Station surgió al escuchar a alguien repetir la frase “es un mundo de perro come perro” como si fuera lo más normal del mundo. Esa visión competitiva de la vida le provocó rechazo, y de ahí nació una canción que reivindica las estaciones de tren como refugio mental, como ese lugar al que uno huye cuando necesita desconectar, aunque sea con una media sonrisa y cierta ironía sobre su propia escapatoria. El tema encaja de lleno en el concepto del álbum: crecer, equivocarse, asumir que no pasa nada por no tener todas las respuestas.

El disco llegará con una edición exclusiva en vinilo negro con franjas blancas y naranjas, además de una Dinked Edition limitada a 500 copias en vinilo negro, blanco y azul con efecto smoke/splatter. Su tracklist incluye títulos como Sandman, Is This Real?, Bonnie & Clyde Pt. 2 o Heaven, confirmando que la banda apuesta por un indie rock de melodías expansivas y estribillos diseñados para escenarios cada vez más grandes.

Y hablando de escenarios: Overpass estarán el 1 de agosto en el Y Not Festival 2026 junto a The Reytons, Two Door Cinema Club, The Streets y The Libertines, una alineación que deja claro que ya juegan en ligas mayores. No es casualidad: cuando NME reseñó uno de sus primeros conciertos en el Brudenell Social Club, les otorgó cuatro estrellas y destacó que el grupo parecía estar “desbloqueando el mismo toque mágico que impulsó a Inhaler” y que hoy sostiene a artistas emergentes como Nieve Ella o Master Peace.

Cómo Overpass se han convertido en una de las promesas más firmes del indie británico

Aunque Elsewhere, Always sea su primer álbum, Overpass llevan tiempo construyendo una base sólida dentro de la escena indie británica. Desde sus primeros singles, la banda de Birmingham llamó la atención por su habilidad para combinar guitarras luminosas con un enfoque emocional directo, sin artificios. Su crecimiento ha sido orgánico: primero pubs, luego salas medianas, y ahora festivales donde comparten cartel con nombres de referencia del indie contemporáneo. La crítica británica, especialmente NME, ha seguido de cerca su evolución, destacando su capacidad para conectar con un público joven que se reconoce en sus letras sobre la incertidumbre, la presión social y la búsqueda de identidad en un mundo que parece moverse demasiado rápido.

En estos años previos al álbum, Overpass han ido puliendo un sonido que bebe del indie rock británico de guitarras grandes y estribillos coreables, pero con un toque emocional más introspectivo. Canciones como Forever, You, Spinning o Get Up! —todas incluidas en su inminente debut— muestran una banda que ha aprendido a equilibrar energía y vulnerabilidad. Su presencia en directo ha sido clave para su crecimiento, destacando por la entrega del grupo y la respuesta entusiasta de un público que ya se sabe las letras, incluso antes de que el álbum exista físicamente. Con Elsewhere, Always, Overpass parecen preparados para consolidarse como una de las propuestas más prometedoras del indie británico actual, un salto natural para una banda que ha sabido construir su camino paso a paso, sin prisas pero sin pausa.

