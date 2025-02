«Oyster»: Chloe Moriondo explora los lados oscuros del amor

La joven artista de Detroit, Chloe Moriondo, ha anunciado su cuarto álbum de estudio, Oyster, que verá la luz el 28 de marzo a través de Public Consumption y Atlantic Records. Para dar un adelanto de lo que vendrá, ha lanzado el sencillo Hate It, una pieza que explora los oscuros sentimientos de celos, odio y obsesión.

Con 22 años, Moriondo se ha ganado un lugar en la escena indie pop, y Oyster promete ser una obra cargada de emociones y experiencias intensas. En Hate It, la cantante fantasea con situaciones inquietantes como usar la cara de un extraño para dormir o cometer un robo, representando un deseo por lo inalcanzable.

«He estado deseando lanzar este álbum desde su concepción y estoy a punto de explotar tratando de no filtrarlo todo ahora mismo», confesó Moriondo. «Está lleno de vulnerabilidad, enamoramientos frívolos, desesperación, fiestas y toneladas de agua salada. El mundo es mi ostra, y pronto será el tuyo también», afirma.

El álbum cuenta con la colaboración de talentosos coescritores y productores como Jonah Summerfield y Chloe Kraemer. Entre las canciones que conforman Oyster se encuentran Catch, Raw, Abyss y Parasite, entre otras.

El anterior álbum de Moriondo, Suckerpunch, fue aclamado por la crítica, consolidando su estilo característico de vulnerabilidad y energía desenfrenada. La expectativa para Oyster es alta, especialmente por parte de sus fans, que esperan una nueva muestra de su crecimiento y madurez artística.

La evolución de Chloe Moriondo: De YouTube a icono del indie pop

Chloe Moriondo comenzó su trayectoria musical en 2014, subiendo versiones de canciones populares a su canal de YouTube. Su talento y carisma rápidamente captaron la atención de miles de seguidores, lo que la motivó a lanzar su primer EP, Rabbit Hearted., en 2018. Este trabajo marcó el inicio de su carrera profesional y mostró su capacidad para componer letras profundas y emotivas.

En 2020, Moriondo lanzó su primer álbum de estudio, Blood Bunny, consolidando su lugar en la escena indie pop. El disco, que incluye temas como I Want To Be With You y Manta Rays, recibió elogios por su honestidad y frescura. Un año después, sorprendió a sus seguidores con Suckerpunch, un álbum que exploró nuevos sonidos y emociones, y que fue aclamado por la crítica.

A lo largo de su carrera, Chloe Moriondo ha colaborado con artistas como Girl in Red y Cavetown, ampliando su influencia y alcance. Su estilo musical, que combina elementos del pop, el indie y el rock, ha evolucionado con el tiempo, reflejando su crecimiento personal y artístico.

Con el anuncio de su cuarto álbum, Oyster, y el lanzamiento del sencillo Hate It, Moriondo continúa explorando temas oscuros y emocionales, reafirmando su autenticidad y vulnerabilidad. Su capacidad para conectar con sus oyentes a través de letras sinceras y melodías cautivadoras la convierte en una figura prominente en la escena musical actual. La evolución de Chloe Moriondo es un testimonio de su dedicación y talento, y el futuro parece prometedor para esta joven artista.

