Ozzy Osbourne reeditará su disco en solitario “No More Tears” por su 30º aniversario

Atención nostálgicos y coleccionistas, porque Ozzy Osbourne ha anunciado que reeditará su álbum en solitario No More Tears de 1991 para celebrar su 30º aniversario. La fecha elegida será el próximo 17 de septiembre y, además de diversos formatos físicos, tendremos 12 canciones inéditas que podremos escuchar también en plataformas de streaming.

Llaman especialmente la atención las dos opciones en vinilo que nos va a ofrecer el artista. La primera consiste en dos vinilos “clásicos” en color negro mientras que la segunda, una edición especial de Tower Records, nos ofrece los mismos vinilos pero en colores rojo y amarillo, además de un libro con fotos exclusivas.

Os dejamos con el tracklist final a continuación:

1. ‘Mr. Tinkertrain’

2. ‘I Don’t Want to Change the World’

3. ‘Mama, I’m Coming Home’

4. ‘Desire’

5. ‘No More Tears’

6. ‘Won’t Be Coming Home (S.I.N)’

7. ‘Hellraiser’

8. ‘Time After Time’

9. ‘Zombie Stomp’

10. ‘A.V.H.’

11. ‘Road to Nowhere’

12. ‘Don’t Blame Me’

13. ‘Party With the Animals’

14. ‘I Don’t Want to Change the World (demo)’

15. ‘Mama, I’m Coming Home (demo)’

16. ‘Desire (demo)’

17. ‘Time After Time (demo)’

18. ‘Won’t Be Coming Home (S.I.N) (demo)’

19. ‘Mrs J. (demo)’

20. ‘I Don’t Want to Change the World (live)’

21. ‘Road to Nowhere (live)’

22. ‘No More Tears (live)’

23. ‘Desire (live)’

24. ‘Mama, I’m Coming Home (live)’