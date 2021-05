Pageants anuncia nuevo álbum y publican nuevo single “It Might Be Crazy”.

El dúo de indie rock Pageants han anunciado su nuevo álbum Sun and Seattled Days. Rebecca Coleman y Devin O’Brien han elegido el 30 de julio como fecha de lanzamiento y para hacer la espera más amena a sus fans han querido compartir su nuevo single It Might Be Crazy que se incluirá en el LP.

Gran parte de este nuevo álbum se ha grabado en el estudio casero de la banda. En él se encontrará también la canción que ya publicaron el pasado mes de abril All Bets Aside.

En un comunicado de prensa, hablando sobre la nueva canción, Coleman comentaba: “Se escribió cuando mi relación con Devin se extendía por todo el continente mientras él estaba de gira con Cherry Glazerr, y mi visión de lo que era posible en mi propia carrera musical se reducía a diario, ‘It Might Be Crazy’ se convirtió en un himno para aquellos golpeados por la realidad de sus circunstancias. Fue un momento de mi vida en el que me di cuenta de que todo por lo que había estado trabajando podría haber sido en vano, pero elegí seguir luchando por lo que amo y por quien amo”.

“Apreciamos el esfuerzo, ya que “It Might Be Crazy” es una de esas canciones que suenan atemporales en su atractivo magnético, canalizando la frescura sin esfuerzo de Juliana Hatfield y Best Coast y aprovechándola en algo totalmente único para Pageants. Es una de esas canciones que se siente como si hubiera estado en tu vida todos esos años antes de escucharla por primera vez, y es el tipo de canción que permanecerá mucho tiempo después” contaba la banda de Long Beach.

Ya podéis escuchar este nuevo single:

Os dejamos la lista completa de los tracks que se incluirán en Sun and Settled Days:

01 Just Tell Me

02 All Bets Aside

03 It Might Be Crazy

04 Where Did the Time Go

05 Feeling

06 No, Not Okay

07 Please Hurry

08 Worse

09 Getting Real

10 Stars

11 Give It Up