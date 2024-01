Palace anuncia su nuevo álbum «Ultrasound» y estrena el sencillo «Bleach»

La banda británica de indie rock Palace ha anunciado su cuarto álbum de estudio, titulado Ultrasound, que saldrá a la venta el 5 de abril. El disco, que cuenta con la producción de Adam Jaffrey, con quien ya trabajaron en su debut So Long Forever, es el resultado de un año de lucha y superación tras el aborto espontáneo que sufrió la pareja del cantante y guitarrista Leo Wyndham.

“El álbum es el viaje de esa experiencia, empezando con una pérdida, luego un periodo de procesamiento, y luego finalmente aceptación, liberación y crecimiento. Y estar en admiración de las mujeres dentro de eso. Su dignidad, fuerza y coraje en cómo pueden lidiar con estas cosas que se sienten más allá de un hombre”, explicó Wyndham en un comunicado de prensa.

Como adelanto, la banda ha compartido el primer sencillo del álbum, Bleach, una canción que describe una hermosa relación con un ser querido y que muestra la evolución sonora de Palace, más madura y sofisticada. El tema ya está disponible en las plataformas digitales, junto con la opción de pre-ordenar o pre-guardar el álbum.

Además, Palace ofrecerá un concierto exclusivo en el que interpretarán Ultrasound al completo el 23 de febrero en el EartH de Londres. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles 31 de enero para los que hayan pre-ordenado el nuevo LP.

Os dejamos con el tracklist completo de este disco:

1. ‘When Everything Was Lost’

2. ‘Son’

3. ‘Bleach’

4. ‘Nightmares & Ice Cream’

5. ‘Rabid Dog’

6. ‘Make you Proud’

7. ‘Inside My Chest’

8. ‘Love Is A Precious Thing’

9. ‘Cocoon’

10. ‘Say The Words’

11. ‘How Far We’ve Come’

12. ‘All We’ve Ever Wanted’

13. ‘Goodnight Farewell’