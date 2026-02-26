Pale Waves se reorganizan tras la salida de su guitarrista Hugo Silvani

Pale Waves confirmaron que su guitarrista Hugo Silvani abandona la formación después de una década juntos, un movimiento que marca un punto y aparte en la trayectoria reciente de la banda. El anuncio llegó firmado por Heather Baron‑Gracie, Charlie Wood y Ciara Doran, quienes reconocen que “lo echarán muchísimo de menos” y que estos diez años han dejado “recuerdos que durarán toda la vida”.

El comunicado, sobrio pero afectuoso, deja claro que Silvani se marcha para embarcarse en “nuevas aventuras”, aunque por ahora el guitarrista no ha ofrecido declaraciones públicas sobre su futuro inmediato. Tampoco se sabe quién ocupará su lugar en una banda que, pese al golpe emocional, mantiene la maquinaria en marcha.

En el horizonte más cercano, Pale Waves acompañarán a Louis Tomlinson en su gira de arenas esta primavera, sumándose a las fechas británicas de un tour que arranca en marzo con el álbum How Did I Get Here? como bandera. Además, el grupo ya figura en los carteles de Y Not Festival 2026 y del Bludfest de Yungblud, que este año celebrará su primera edición internacional en la República Checa.

La salida de Silvani llega tras un periodo especialmente dulce para la banda: su álbum Smitten (2024) recibió elogios por su mezcla de vulnerabilidad y ambición pop, con temas como “Miss America”, “Thinking About You” o “Seeing Stars” consolidando su evolución sonora. Su gira Still Smitten (2025) reforzó esa sensación de madurez, llevándolos a escenarios que suelen quedar fuera del circuito habitual.

Ahora, con una década cerrada y otra por escribir, Pale Waves afrontan un cambio de piel. La marcha de un guitarrista tan ligado a su identidad no es un detalle menor, pero la banda parece decidida a convertir la transición en impulso creativo. El tiempo dirá si este adiós abre una nueva etapa igual de luminosa.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.