Pale Waves y All Time Low estrenarán el single conjunto “PMA” este viernes

Este viernes 31 de julio, entre otras novedades, podremos escuchar PMA, un single colaborativo entre Pale Waves y All Time Low, como las propias bandas han anunciado en redes sociales.

Para Pale Waves, se trata de la primera canción que lanzan desde que publicaron su segundo álbum Who Am I? en febrero, mientras que All Time Low estrenó una canción llamada Once In A Lifetime en marzo, dando continuidad de este modo a su último trabajo, Wake Up, Sunshine, publicado en abril de 2020.

Estaremos muy atentos para no perdernos esta interesante colaboración.