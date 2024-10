Panda Bear anuncia su nuevo disco «Sinister Grift» y gira europea con conciertos en Vigo y Valladolid

Panda Bear, miembro de Animal Collective, ha anunciado su primer álbum en solitario desde 2019, titulado Sinister Grift. Este nuevo trabajo verá la luz el 28 de febrero a través de Domino. El álbum fue grabado en el Estudio Campo de Panda Bear en Lisboa, Portugal, y co-producido junto a su compañero de banda Deakin. Además, cuenta con la colaboración de Rivka Ravede de Spirit of the Beehive.

El primer sencillo del álbum, Defense, es una colaboración con Cindy Lee y ya está disponible junto con su video musical. Este lanzamiento sigue a su anterior trabajo Buoys y a la colaboración con Sonic Boom en Reset, que también tuvo versiones en dub y mariachi.

Panda Bear también ha anunciado una serie de fechas de su gira europea en diciembre, que incluye paradas en ciudades como Vigo, Valladolid, Coimbra, Porto y Lisboa. En 2025, continuará su gira en Norteamérica junto a Toro y Moi, visitando ciudades como Minneapolis, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Raleigh, Nashville, Atlanta, Phoenix, Austin, Houston, Dallas, Denver, San Francisco, Portland, Seattle y Vancouver.

Este anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de Panda Bear y los amantes de la música electrónica, quienes esperan con ansias disfrutar de su nuevo material y de sus presentaciones en vivo. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a Panda Bear en concierto y de escuchar su innovador sonido en Sinister Grift!

Tracklist de Panda Bear – Sinister Grift

01 Praise

02 Anywhere but Here

03 50mg

04 Ends Meet

05 Just as Well

06 Ferry Lady

07 Venom’s In

08 Left in the Cold

09 Elegy for Noah Lou

10 Defense