Panda Bear y Sonic Boom anuncian A ? of WHEN, su segundo álbum conjunto, previsto para el 10 de julio de 2026 a través de Domino Records. El disco estará disponible en vinilo, CD, cassette y descarga digital, pero no llegará a ninguna plataforma de streaming. No es un descuido ni una limitación técnica: es una declaración de principios. Noah Lennox y Pete Kember llevan meses construyendo un argumento contra la distracción digital, y A ? of WHEN es su respuesta más articulada.

El anuncio llega acompañado del single título, disponible únicamente en descarga, y confirma que el álbum incluirá «Graveyard» y «Lucky Charm», los dos cortes que el dúo ya había lanzado como exclusiva de Record Store Day en un siete pulgadas solo disponible en tiendas físicas.

Arpa, steel drum, mariachis y yodel: el playground más extraño del año

A ? of WHEN se construye sobre texturas que el dúo no había explorado antes: bucles de arpa a cargo de Mary Lattimore, secuencias de steel drum, capas de pedal steel interpretadas por Zena Kay («Steel Witch», como la llaman en los créditos) y fragmentos de mariachi a cargo del conjunto de Ciudad de México Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, que ya había aparecido en el Reset Mariachi EP de 2023. A eso se suma Daniel O’Sullivan, multiinstrumentista británico conocido por su trabajo en Sun O))) y Ulver.

El resultado, según la propia descripción del sello, suena a «estar dentro del parque de juegos musical de esta pareja», saltando de instrumento en instrumento con la energía de quien no tiene que rendir cuentas a ningún algoritmo. Es la continuación lógica de Reset (2022), pero con una ruptura sonora deliberada: todas estas texturas son nuevas para ellos, elegidas precisamente porque no las habían tocado antes.

Más rock and roll que flick and scroll

El manifiesto que acompaña el anuncio merece leerse despacio. Lennox y Kember hablan de cambio, de vértigo, de la fatiga de la conectividad constante: «La IA basura se convierte en una pendiente de IA. Los algoritmos suben y los algoritmos caen. Nos salimos un poco del carril. Más rock and roll que flick and scroll». No es nostalgia ni ludismo fácil: es la descripción de dos artistas que han decidido que la única forma de crear algo verdadero es apartarse del ruido.

La consecuencia práctica es que A ? of WHEN no existirá en Spotify, Apple Music ni ninguna plataforma equivalente. Para escucharlo habrá que comprarlo, ya sea en formato físico o en descarga digital a través de Domino Mart o Bandcamp. Kember y Lennox lo enmarcan como un paso hacia «un lugar de conectividad real»: radio, conciertos en directo, listening parties y encuentros presenciales. De hecho, han organizado sesiones de escucha anticipada en varias ciudades europeas durante junio, incluyendo una en Lisboa el 20 de junio.

El título del disco, esa pregunta sin respuesta clara sobre el cuándo, encaja perfectamente con su filosofía: canciones que, según los propios autores, lidian con el agotamiento digital, la depresión generalizada, la malicia política y la sostenibilidad ecológica, todo mientras defienden el poder de la suerte y el apoyo mutuo en un momento en que nadie sabe muy bien qué está pasando. Para el universo Animal Collective, que lleva dos décadas redefiniendo sus propias coordenadas, no deja de ser coherente.

Tracklist de A ? of WHEN

Never givin’ in Lucky Charm Revive him Something like dreaming A ? of WHEN Pray to you Be the bridge Like a moth to the flame Somethin’ that lasts Graveyard

Noah Lennox y Pete Kember: dos visionarios que se encontraron en Lisboa

Panda Bear (Noah Lennox, Baltimore, 1978) es miembro fundador de Animal Collective, el colectivo que con discos como Sung Tongs (2004) o Merriweather Post Pavilion (2009) redefinió los límites del pop experimental durante la primera década del siglo. Su carrera en solitario arrancó con fuerza con Person Pitch (2007), considerado uno de los álbumes más influyentes de su generación, y continuó con Tomboy (2011) y Panda Bear Meets the Grim Reaper (2015). Lleva años viviendo en Lisboa, ciudad que parece haber moldeado su sentido del tiempo y la distancia.

Sonic Boom (Pete Kember, Northampton, 1965) cofundó Spacemen 3 a mediados de los ochenta y ha pasado las décadas siguientes produciendo y mezclando desde su estudio New Atlantis, también en Lisboa. Ya había colaborado con Lennox en Tomboy y Panda Bear Meets the Grim Reaper antes de que ambos dieran el paso de firmar juntos Reset (2022), un debut conjunto aclamado por su capacidad para hacer sonar lo extraño como lo más natural del mundo. A ? of WHEN es la confirmación de que aquello no fue un accidente.

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