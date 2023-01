Panic! at the Disco se separan definitivamente

La separación del grupo estadounidense de rock, Panic! at the Disco, se confirma, y es que el único miembro original que quedaba en la banda, Brendon Urie, ha sido quien lo ha comunicado.

El vocalista del grupo formado en Las Vegas ha compartido que su mujer está embarazada, por lo que quiere centrarse en su pareja y el hijo que esperan juntos. Urie escribía “Voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi energía en mi familia, por lo que Panic! At The Disco ya no existirá”.

El líder del grupo se lo transmitía así a los fans: “Bueno, ha sido un viaje increíble… Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino.

Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de vosotros puede que lo hayáis oído… ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi mujer convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura.

Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y por ello, Panic! At The Disco, ya no existirá.

Gracias a todos por vuestro inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que haya estado aquí desde el principio o nos haya encontrado recientemente, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con vosotros. Tengo muchas ganas de ver a todos en Europa y el Reino Unido para un último tour juntos. Os amo. Os aprecio. Gracias por existir.”

Urie formó Panic! At The Disco junto con Ryan Ross, Spencer Smith y el entonces bajista Brent Wilson. Por aquel entonces, era un adolescente, un estudiante de secundaria que atrajo la atención de Pete Wentz de Fall Out Boy.

En 2005 lanzaron su álbum debut A Fever You Can’t Sweat Out que les llevó a la fama con su éxito I Write Sins Not Tragedies. Un año después, Wilson dejó el grupo. Fue Jon Walker quien ocupó su lugar como nuevo mimbro de la banda y bajista del grupo.

En 2008 publicaron su segundo LP, Pretty.Impar. Al año siguiente, Ross y Walker fueron los que abandonaron el grupo alegando “diferencias creativas”. Spencer Smith, batería y fundador el grupo, continuó liderando la banda durante los cinco años posteriores hasta que lo dejó y Urie ocupó el puesto de líder.

Urie también ha hecho colaboraciones con artistas como Taylor Swift, Juice WRLD, Benny Blanco o Travie McCoy de Gym Class Heroes. También tuvo una temporada en Broadway en una producción del musical Kinky Boots.