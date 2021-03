Panic Attack 2021: Brian May y Kerry Ellis colaboran de nuevo y nos llenan de esperanza

Cualquier cosa que haga Brian May merece la pena ser escuchada, y más ahora que vuelve a colaborar con Kerry Ellis, el dueto nos deja con una canción llena de positivismo, buen ritmo y un solo de guitarra como solo el señor May nos puede entregar.

Escrita por el ex Queen, Panic Attack 2021 (It’s Gonna Be All Right) es una nueva versión del tema original, lanzado en el 2017 It’s Gonna Be All Right (The Panic Attack Song), en un comunicado, Brian May explica: “Al cierre de 2020 existía la sensación de que tal vez decir adiós a ese año traería alivio a la pandemia y que ahora comenzaría una nueva era de esperanza. Todos hemos pasado por momentos oscuros, ahora queremos dar esperanza en los próximos días más brillantes”, asegura.

Como datos curiosos, la voz de Kerry Ellis fue grabada en un ordenador portátil en su cocina, mientras las tomas del video fueron hechas desde un smartphone que cada uno grabó por separado.

Con un mensaje lleno de esperanza y que nos invita a ser positivos, solo nos queda hacerle caso y creer que todo estará bien.