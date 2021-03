Vuelve Behind The Music; esta vez, en Paramount+

Para muchos, MTV es nostalgia. Es aquellos programas icónicos que, hace años, nos descubrían los secretos de nuestras bandas favoritas de los 90 y que nos acercaban a nuevos estilos musicales. ¡Qué tiempos aquellos! Pero el pasado siempre vuelve y Paramount+ nos lo trae en bandeja con el revival de Behind The Music; además también recuperará MTV Unplugged y Yo! MTV Raps, y dará luz a From Cradle To Stage, una nueva serie musical de Dave Grohl (Foo Fighters) y su madre, Virginia Hanlon Grohl.

La plataforma de streaming de Paramount será la encargada de volver a llevar a la pantalla esta mítica docuserie de MTV, emitida entre 1997 y 2014, y que supuso un punto de inflexión en el mundo de los documentales musicales. La nueva temporada contará con un imaginario visual renovado y con varios artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin, LL Cool J y Huey Lewis. En los próximos meses se anunciarán más confirmaciones de este esperadísimo comeback, así como su fecha de estreno, que por lo que de momento sabemos será a finales 2021.

Por Behind The Music han pasado referentes de la música como Red Hot Chili Peppers, Blondie, Aerosmith, Metallica, Tina Turner, 50 Cent, Beck, George Michael, Donna Summer, John Lennon y muchos más.