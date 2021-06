Parcels estrenan “Free”, su primera nueva canción en tres años

El quinteto australiano Parcels publica su nuevo single Free. Este nuevo tema es la primera canción totalmente nueva que publican desde el lanzamiento de su aclamado álbum debut homónimo en 2018.

Free presenta las armonías vocales marca de la casa de Parcels, ritmo con percusión y guitarras funk. A medida que la canción avanza, finalmente estallando eufóricamente, evoca sentimientos de libertad, alegría y optimismo bañado por el sol. La canción muestra rasgos de nostalgia setentera mientras suena completamente actual a la vez. La letra refleja el anhelo de libertad y la reunión de la banda durante el confinamiento, así como la mudanza de la banda desde su país de origen, Australia, a Europa, donde grabaron la canción.

Sobre la canción, la banda explica: “Jules escribió la canción una mañana durante el confinamiento, estando cada miembro de la banda en distintos lados del mundo. Si bien la letra parecía lidiar con complicaciones en sus relaciones a larga distancia, no pudo evitar sentirse como una carta para el resto de la banda al mismo tiempo. Expresarse abierta y verdaderamente sin miedo es una libertad que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos. Reconocerlo es algo edificante porque podemos empezar a trabajar en ello. En el caso de Jules, esto se manifestó en ‘Free’”.

“Lo grabamos juntos en directo en La Frette Studios en París”, añaden. “Grabamos durante todo el día, pero nada superó la magia de la primera toma. Al final, esa primera toma se convirtió en la canción final”.

La canción fue escrita por Jules Crommelin y fue producida por ellos mismos, con la mezcla cortesía de James Ford, miembro de Simian Mobile Disco y productor de bandas como Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Shadow Puppets y Florence and The Machine. Los arreglos orquestales son de Owen Pallet, el compositor y músico nominado al Oscar y ganador del GRAMMY que ha trabajado, entre otros, con Arcade Fire.

Escucha la canción aquí o en el videoclip recién estrenado a continuación:

Sobre Parcels

Louie Swain (voz, teclados), Patrick Hetherington (voz, teclados, guitarras), Noah Hill (voz, bajo), Antole “Toto” Serret (voz, batería) y Jules Crommelin (voz, guitarras) formaron Parcels en su último año de instituto en Byron Bay, Australia.

Después de mudarse a Berlín, Parcels lanzaron su EP debut, Clockscared, en 2015. El EP llamó la atención del legendario sello francés Kitsuné, y sería quien, durante 2016 y 2017, lanzaría una excelente serie de singles entre los que se incluye el genial “Gamesofluck”.

El LP debut homónimo de Parcels llegó en 2018, obteniendo la aclamación de crítica y público. Un viaje exuberante y exquisitamente producido a través de las intersecciones de la música pop y dance.

Con más de 350 millones de escuchas en Spotify, presencia en festivales de renombre como Glastonbury o Coachella, y conciertos con todas las entradas vendidas en todo el mundo, Parcels están preparados para presumir de un gran éxito con una fórmula ganadora de pop y dance. Y mientras el grupo actualmente da los toques finales a su ambicioso segundo álbum, Parcels se están enfocando en lo que significa estar en sintonía con el mundo que nos rodea, así como lo que significa estar en sintonía con nosotros mismos.