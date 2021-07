Parcels estrenan su nueva canción “Comingback”

Parcels, el quinteto australiano de pop-funk, ha compartido una nueva canción, Comingback, a través de Because Music.



Comingback fue grabada en La Fette Studios. Este tema, alegre y jubiloso, conecta con el oyente desde la apertura. Un piano entusiasta, una guitarra tintineante y una sección rítmica están perfectamente rematadas con un arreglo de cuerdas. Este magistral arreglo orquestal es cortesía del músico ganador del GRAMMY, Owen Pallet (Arcade Fire). La propia banda autoprodujo la canción, con James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Florence and The Machine) en las mezclas. Tras un largo periodo de incertidumbre e introspección, Comingback transmite optimismo de naturaleza festiva, tanto musical como líricamente.

La banda comenta: “Noah canta en esta canción sobre el aislamiento propio de la vida durante la gira, proporcionando un mensaje optimista de perseverancia en tiempos difíciles. Comingback fue de las primeras ideas que surgieron después de terminar el álbum debut y, sin embargo, fue la última canción que logramos terminar. Realmente sentimos que es una de las canciones más colaborativas que hemos completado juntos y resulta aún más especial por eso”.



Este nuevo tema viene acompañado de un videoclip que comparte el estado de ánimo efervescente de la canción. El video ha sido dirigido por Oliver Rose y muestra la deslumbrante belleza interior al tiempo que captura la innegable camaradería que comparte la banda.



Tanto su anterior single Free como Comingback son la primera nueva música que publican desde su aclamado álbum debut homónimo en 2018 y el disco en directo, Live Vol. 1, el cual incluía material publicado anteriormente.