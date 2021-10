Patrick Stump (Fall Out Boy) ha compuesto la BSO de la película «Mark, Mary & Some Other People»

Artista

Patrick Stump

¿Por qué es noticia?

El cantante de Fall Out Boy ‎ha compuesto la banda sonora de la comedia romántica titulada ‎‎Mark, Mary & Some Other People, que se estrena el próximo 5 de noviembre.‎

Sobre la película

‎Escrita y dirigida por Hannah Marks, la película trata sobre el tumultuoso viaje de una pareja de recién casados, Mark (Ben Rosenfield) y Mary (Hayley Law), que experimentan con relaciones extramatrimoniales según su relación se va estancando.

Sobre Stump como compositor de BSO

Cada vez son más los músicos que se animan a componer bandas sonoras. En el caso de Stumo, ya tiene experiencia, ya que ha participado en las BSO de películas como ‎‎‎Changeland, ‎‎una adaptación cómica de Alicia en el País de ‎‎las Maravillas‎ y temas originales para The LEGO Batman Movie‎‎ ‎‎y el programa de Disney Junior ‎‎‎‎Spidey And His Amazing Friends.‎

Sobre Fall Out Boy

En el sonido pop punk de Fall Out Boy se deja sentir la influencia hardcore de la que estos chicos de Chicago se empaparon antes de formar su grupo en 2001. Dieron el salto a la fama con From Under The Cork Tree, en 2005, y su éxito solo se vio interrumpido por un descanso que la banda se tomó durante dos años. A este grupo, que hace guiños a músicas de estilos variados y que convirtió el sonido emo en un fenómeno de masas, hay que agradecerle que prefirieran a Patrick Stump como vocalista y no como baterista. Escucha en esta playlist su poderosa voz.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

