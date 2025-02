Patrick Wolf anuncia «Crying the Neck»: un tributo a la vida y la pérdida

Patrick Wolf, que fue toda una figura emblemática de la escena indie de los años 2000, ha anunciado su primer álbum en 13 años, Crying the Neck, que saldrá a la venta el 25 de abril a través de APPORT/Virgin Music. Este lanzamiento sigue al EP The Night Safari de 2023, que marcó su regreso a la música después de una década de silencio.

Wolf describe Crying the Neck como un proyecto que abarca los meses de julio a septiembre en East Kent y es el primero de una serie de cuatro álbumes que explorarán el ciclo celta del año. En sus propias palabras, el álbum es una «carta de amor a la tierra y su folclore», inspirado en su vida en la costa norte de East Kent. El disco comienza con su llegada a la isla de Thanet y culmina en la bahía donde nada cada día durante el verano.

El sencillo principal, Dies Irae, recontextualiza el título del Réquiem en latín como una «afirmación de vida en los últimos días de saber que vas a perder a alguien que amas». Wolf lo describe como una elección valiente y casi rebelde contra la miseria, utilizando el tiempo restante para profundizar en el amor y la alegría compartidos.

Además del lanzamiento del álbum, Patrick Wolf ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa que comenzará en mayo y se extenderá hasta junio. Este regreso no solo marca un hito en su carrera, sino que también ofrece a los fans una oportunidad única de reconectar con su música y su evolución artística.

Patrick Wolf: un viaje musical de innovación y autenticidad

Patrick Wolf irrumpió en la escena musical en 2003 con su álbum debut Lycanthropy, una mezcla ecléctica de electrónica, folk y pop que tuvo un gran éxito gracias a su habilidad para fusionar géneros y su distintiva voz.

En 2005, lanzó Wind in the Wires, un álbum más introspectivo y melódico que consolidó su reputación como un innovador musical. Le siguieron The Magic Position en 2007, un trabajo más optimista y accesible que le abrió las puertas a un público más amplio, y The Bachelor en 2009, un álbum oscuro y emocionalmente cargado que reflejaba sus luchas personales.

El 2011 vio el lanzamiento de Lupercalia, un álbum que celebraba el amor y la vida, mostrando una faceta más luminosa de Patrick Wolf. Sin embargo, tras este lanzamiento, Wolf se retiró de la escena musical, dejando a sus seguidores con la incertidumbre de su regreso.

Después de una década de silencio, Wolf regresó en 2023 con el EP The Night Safari, marcando el comienzo de una nueva era en su carrera. Este regreso culmina con el anuncio de su próximo álbum Crying the Neck, un proyecto ambicioso que explora el ciclo celta del año y promete ser una carta de amor a la tierra y su folclore.

La carrera de Patrick Wolf ha sido un viaje de constante evolución y reinvención, y su regreso Crying the Neck promete añadir nuevos capítulos a su ya rica historia musical.

