Patti Smith celebra medio siglo de revolución artística con un Premio Princesa de Asturias que reconoce toda una vida de insurrección creativa

La noticia no sorprende, pero sí emociona: Patti Smith ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, un reconocimiento que llega en un momento especialmente simbólico para la artista, inmersa en la gira que celebra los cincuenta años de Horses, el disco que cambió para siempre la relación entre poesía y rock. El jurado destaca su influencia transversal y su capacidad para convertir cada disciplina —música, literatura, fotografía o performance— en un territorio de resistencia cultural, algo que quienes la han seguido durante décadas reconocen como su sello más profundo.

La llamada madrina del punk nunca se limitó a un solo lenguaje. Desde sus primeros pasos en Nueva York, alentada por Sam Shepard y en diálogo constante con la generación beat, Patti Smith entendió el arte como un espacio de libertad radical. Su debut con el Patti Smith Group, el single “Hey Joe / Piss Factory”, y el posterior estallido de Horses marcaron el inicio de una trayectoria que ha sabido mantenerse inquieta, permeable y siempre comprometida. Canciones como “Because the Night”, escrita junto a Bruce Springsteen, demostraron que su intensidad podía convivir con la emoción más directa.

El premio también reconoce su dimensión literaria, consolidada con obras como Just Kids —galardonada con el National Book Award—, M Train o Year of the Monkey, donde su voz se despliega con una honestidad que ha conectado con lectores de todo el mundo. A ello se suma su trabajo fotográfico, sus instalaciones y su activismo constante en defensa de los derechos civiles y la justicia social. En los últimos años, proyectos como “Correspondences”, junto a Soundwalk Collective, han reafirmado su capacidad para dialogar con nuevas generaciones sin perder un ápice de autenticidad.

A sus 79 años, Patti Smith continúa actuando, escribiendo y creando con la misma energía que la convirtió en icono. Su Premio Princesa de Asturias no solo celebra una carrera excepcional, sino también una forma de estar en el mundo: lúcida, combativa y profundamente humana.

Patti Smith: medio siglo de arte indomable que sigue marcando el camino

La carrera de Patti Smith es una de las más influyentes de la cultura contemporánea. Desde su irrupción en los setenta con Horses, redefinió los límites del rock al fusionarlo con poesía y performance. Con el Patti Smith Group publicó discos esenciales como Easter —que incluía el éxito “Because the Night”— o Wave, antes de retirarse temporalmente en los ochenta. Regresó con fuerza en los noventa con Gone Again y trabajos posteriores como Peace and Noise, Gung Ho o Trampin’. Su obra literaria, con títulos como Just Kids, M Train o Bread of Angels, la consolidó como una narradora imprescindible. También ha desarrollado una intensa labor fotográfica y expositiva, además de mantener un firme compromiso político y social. Su influencia atraviesa generaciones y disciplinas, convirtiéndola en una figura irrepetible cuya voz sigue resonando con una vigencia extraordinaria.

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