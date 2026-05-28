Paul Heaton lleva cuatro décadas escribiendo canciones que suenan a conversación pendiente, y su respuesta a quien le llame genio lo resume todo: «¿Con J? Eso estaría mal escrito». Ese chiste, convertido en título de álbum, es Jenius, su disco número 23, anunciado hoy para el 21 de agosto de 2026. Producido de nuevo por Ian Broudie de Lightning Seeds y grabado en Blueprint Studios de Mánchester, el disco trae 15 canciones nuevas y una gira de arenas por el Reino Unido en otoño con los propios Lightning Seeds como teloneros.

La broma que no es una broma

Hay artistas que titulan sus discos con aforismos crípticos para parecer profundos. Heaton titula el suyo con una errata y una carcajada. Pero si uno se detiene un segundo, Jenius con J dice bastante más sobre su autor que cualquier título solemne: aquí hay alguien que no se toma en serio a sí mismo pero aquello que escribe. El resultado, según todo lo que rodea al anuncio, apunta a un disco que abarca amor y soledad, pubs y alcohol, comunidad, consejos no pedidos, un guiño al fútbol y lo que Heaton considera la sabiduría fundamental de la amabilidad.

El primer single, «Favourite Kind of Idiot», ya está disponible y es una canción de amor construida sobre la idea de dos personas que comparten sus mismas torpezas en lugar de reprochárselas. Heaton la ha explicado con una precisión que hace innecesario el análisis: «señalo la gracia que hay en no hacer las cosas bien y en no ser perfecto». En la línea de Chip Taylor, en sus propias palabras, pero con acento del norte de Inglaterra y una melodía que se queda pegada con desconcertante facilidad. Declan O’Rourke aporta voces adicionales en «The Whisky Did», y la vocalista habitual en directo, Rianne Downey, vuelve a acompañarle tanto en el disco como en la carretera.

La relación de Heaton con Broudie merece un aparte. Ya trabajaron juntos en The Mighty Several (2024), y que el productor ahora también suba al escenario cada noche como parte de Lightning Seeds convierte la gira en algo más que una promoción de disco: es una especie de alianza creativa que se traslada en directo. En el britpop de los noventa, Broudie era el hombre que hacía sonar todo más luminoso de lo que debería. Que siga haciéndolo en 2026, junto a Heaton, tiene algo de lógica poética difícil de ignorar.

Once arenas, cuarenta años de canciones y un precio que es casi una declaración política

La gira de otoño confirma once fechas en recintos de gran capacidad por el Reino Unido, con entradas desde 39,50 libras, un precio que en tiempos de inflación ticketera resulta casi un gesto político. La venta general arranca el 5 de junio de 2026. Cada noche será un repaso de carrera que incluye material de The Housemartins y The Beautiful South junto a las canciones nuevas, lo que significa que el público que llene esas arenas no va solo a ver qué trae el disco número 23: va a ver cuarenta años de pop inglés destilado en dos horas.

Las Lightning Seeds, que ya han demostrado su vigencia en escenarios recientes, acompañarán en todas las fechas como teloneros, cerrando así un círculo que empezó en el estudio y que termina, por ahora, bajo los focos de once arenas británicas.

Fechas de la gira UK (otoño 2026)

Las entradas para todas las fechas están disponibles en la web oficial de Paul Heaton.

29 de octubre — Newcastle , Utilita Arena

— , Utilita Arena 30 de octubre — Glasgow , OVO Hydro

— , OVO Hydro 31 de octubre — Leeds , First Direct Bank Arena

— , First Direct Bank Arena 2 de noviembre — Cardiff , Utilita Arena

— , Utilita Arena 3 de noviembre — Plymouth , Plymouth Arena

— , Plymouth Arena 6 de noviembre — Sheffield , Utilita Arena

— , Utilita Arena 7 de noviembre — Londres , O2 Arena

— , O2 Arena 10 de noviembre — Nottingham , Motorpoint Arena

— , Motorpoint Arena 11 de noviembre — Liverpool , M&S Bank Arena

— , M&S Bank Arena 13 de noviembre — Birmingham , Utilita Arena

— , Utilita Arena 14 de noviembre — Mánchester, Co-op Live

Quince pasos hacia ningún lugar en particular (y eso está bien)

Can’t Get Next To You Favourite Kind of Idiot I Want The Job Sad Songs And Lawsuits She Ain’t Pretty One Eye Open Send In The Clowns Do Not Ask Me Don’t Lean On Me Jet Black Sky The Whisky Did Before Before Good For The Bees Go Upstream A Son A Father

Hull, Manchester y cuarenta años de no callarse

Paul Heaton nació en Bromborough, Merseyside, en 1962, pero su historia musical empieza en Hull a principios de los ochenta, cuando fundó The Housemartins junto a Norman Cook (sí, el futuro Fatboy Slim) y Stan Cullimore. El grupo publicó London 0 Hull 4 (1986) y The People Who Grinned Themselves to Death (1987): dos discos que mezclaban pop de tres acordes con lirismo social y una ironía que nunca sonaba cruel. La disolución del grupo en 1988 no fue un final sino un trampolín.

Con The Beautiful South, Heaton construyó una de las discografías más consistentes del pop británico de los noventa, desde Welcome to the Beautiful South (1989) hasta Choke (1990) y más allá, siempre con esa capacidad para vestir observaciones amargas con melodías imposiblemente amables. Tras la disolución del grupo en 2007, su carrera en solitario ha demostrado que la voz, el criterio y el instinto para la canción bien construida no se oxidan. Jenius llega exactamente cuarenta años después de aquel primer disco con los Housemartins, y el título, con su errata deliberada, parece la respuesta más Heaton posible a cuatro décadas de oficio: ni fanfarronería ni falsa modestia. Solo alguien que sabe exactamente lo que hace y prefiere reírse de ello.

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