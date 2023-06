Paul McCartney anuncia una canción “final” de los Beatles gracias a la inteligencia artificial

El ex Beatle Paul McCartney ha revelado que ha utilizado la inteligencia artificial para crear una canción “final” de la mítica banda, que verá la luz este año. Se trata de un tema inacabado que John Lennon grabó poco antes de su muerte en 1980 y que McCartney ha podido completar gracias a la tecnología que le ha permitido “extraer” la voz de Lennon de una vieja cinta.

La canción en cuestión podría ser Now And Then, una demo que Lennon le dejó a su viuda Yoko Ono en un casete titulado “For Paul”. McCartney recibió el casete en 1994 y junto con los otros dos miembros supervivientes de los Beatles, George Harrison y Ringo Starr, intentó incluir la canción en su serie recopilatoria Anthology, pero finalmente la descartaron por las dificultades técnicas y la falta de versos.

La magia de la inteligencia artificial

McCartney ha explicado en una entrevista con el programa Today de Radio 4 que se inspiró en el método utilizado por el director Peter Jackson en el documental Get Back, donde se separaron las voces de los músicos del ruido de fondo. “Así que cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles, teníamos la voz de John y un piano y pudimos separarlos con IA. Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Pierde la guitarra’”, ha dicho.

El bajista ha admitido que le da “miedo” el uso de la inteligencia artificial para hacer música, pero también le parece “emocionante”, porque es el futuro. Sin embargo, no todos los artistas comparten su opinión. Nick Cave, por ejemplo, ha criticado duramente este concepto como “una grotesca burla de lo que es ser humano” y ha pedido a las plataformas como ChatGPT que “se larguen y dejen en paz la composición musical”.

Un dueto póstumo entre dos genios del pop

Esta no es la primera vez que McCartney recurre a la voz de Lennon para hacer un dueto póstumo. En su última gira, utilizó este recurso para interpretar juntos Here Today, una canción que escribió en homenaje a su amigo tras su asesinato. Ahora, podremos escuchar una nueva colaboración entre los dos genios del pop, gracias a la magia de la tecnología pero, al mismo tiempo, se abre un nuevo debate sobre el uso de la IA en la música. Y vosotros; ¿qué opináis?